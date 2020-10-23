تلاش برای برقراری امنیت در کشور در رأس همه امور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی در خطبههای نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیتالمقدس شهر اراک با بیان اینکه مردم موظف هستند نسبت به سه مساله حساس باشند، اظهار کرد: برقراری امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی از مهمترین مسائلی به شمار میرود تا مردم بتوانند با این سه اصل مهم زندگی همراه با تقوا، اخلاق و معنویت داشته باشند.
وی ادامه داد: امنیت در رأس همه امور است و از منظر اسلام امنیت با عدالت معنا پیدا میکند نه بدون عدالت.
دری نجف آبادی عنوان کرد: جنایتکاران عالم با ترور، تبعید، جنگ، آواره کردن مردم و ظلم و جور برای خود امنیت ایجاد میکنند اما این امنیت با جنایت همراه است.
وی گفت: منظور از رفاه عمومی، این است که همه باید از امکانات عمومی برخوردار و از آب، هوا و غذای سالم بهره مند باشند.
گرامیداشت هفته نیروی انتظامی
امام جمعه اراک با اشاره به گرامیداشت هفته نیروی انتظامی عنوان کرد: نیروی انتظامی در بیش از هشت هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرزهای آبی و خاکی، روستاها، شهرها، بیابانها و دهها هزار پایگاه و… در راستای برقراری امنیت، نظم، رفاه و انضباط در حال خدمات رسانی به ملت شریف هستند.
به گفته وی نیروی انتظامی با تلاش در عرصه برخورد با اشرار و مجرمان، باندهای قاچاق موارد مخدر، جاسوسی و خیانت؛ امنیت روحی و روانی، اجتماعی را در فضای مجازی و غیر مجازی و در خانوادهها و جامعه برقرار میکند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: امیدواریم شاخصهای امنیت اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی و امنیت ملی با همت نیروی انتظامی در سراسر کشور پیشرفت کند و مردم از این بابت قدرشناس هستند چرا که امنیت بدون مردم و مردم بدون امنیت معنا ندارد.
حفظ امنیت، مهمترین شاخص در کشور
دری نجف آبادی با اشاره به شهادت یکی از آمران معروف عنوان کرد: جوانی برای امر به معروف اقدام میکند و اشرار وی را با ضربات سنگینی به شهادت میرسانند و جنایت میآفرینند. باید توجه داشت تذکر لسانی جرم نیست بلکه وظیفه همه است و اگر نیروی انتظامی، دستگاههای امنیتی، دستگاه قضائی، سپاه و بسیج در مقابل با جنایتکاران برخورد قاطع نکنند، آرامش از مردم سلب میشود این در حالی است که دشمنان بیکار نیستند و متأسفانه هر روز در کوره آتش، فتنه، فساد میدمند.
تحریم و فشار دشمنان بر کشور
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: ما به مشکلات کشور از جمله اقتصادی، اجتماعی، کارگری و… واقف هستیم اما دشمنان در این شرایط به دنبال رسیدن به اهداف شیطانی خود هستند. به طور مثال آمریکاییها بیان کردند، ایران در انتخابات آمریکا دخالت میکند در حالی که این گفته دروغی بیش نیست. انتخاب دموکرات و جمهوری خواه آنها برای کشور فایدهای ندارد و تا به امروز برای جمهوری اسلامی ایران جز اعمال فشار و تحریمهای ناجوانمردانه کاری نکردند.
مقام معظم رهبری تنها تصمیم گیرنده در نظام مقدس جمهوری اسلامی است
دری نجف آبادی تصریح کرد: هنگامی که آمریکاییها با ملت خود با بدترین شیوهها رفتار میکنند، با ملت ایران نیز برخورد خوبی نخواهند داشت بنابراین ملت باید نسبت به توطئههای دشمنان بیش از گذشته هوشیار باشند و دشمنان بدانند تصمیم گیرنده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تنها رهبر معظم انقلاب است و دیگران نباید با سخنان خود و حاشیه سازی زمینه سو استفاده دشمنان را فراهم کنند.
پیک سوم کرونا و توصیههای لازم
وی با اشاره به مرحله سوم شیوع کرونا عنوان کرد: شیوع پیک سوم کرونا مردم و کادر بهداشت و درمان را تحت فشار قرار داده است و انتظار میرود همگان رعایت شیوه نامههای بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک را جدی بگیرند و از حضور در اماکن پر ازدحام تا حد ممکن پرهیز کنند.
خطیب جمعه اراک گفت: با توجه به آغاز ماه ربیع و مراسم جشن و عروسی باید از تشریفات جلوگیری کرد و با توجه به شرایط اقتصادی مراسمها باید به سادهترین نحو ممکن و با حفظ پروتکلهای بهداشتی و بسیار ساده برگزار شود.
وی عنوان کرد: خوشبختانه خیرین و مردم مواسات و همدلی را انجام میدهند و باید این مهم تداوم پیدا کند.
دولت در بخش مسکن ملی مردم را حمایت کند
دری نجف آبادی با بیان اینکه مسأله مسکن ملی بسیار مهم است، گفت: باید در استان این مساله نیز مورد توجه قرار گیرد و گره آن گشوده شود چرا که مسکن برای طبقات کم درآمد و مستضعف ضروری و پرداخت اجاره برای مردم مشکل است. نباید افراد با حقوق ثابت بابت مسکن هزینههای کمر شکن پرداخت کنند و باید با وجود زمین مناسب شهرها را توسعه دهیم و دولت با کاهش قیمت لوازم ساختمانی کمک کند تا مردم توانایی لازم را برای این امور را داشته باشند.
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