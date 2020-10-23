مشکلی درخصوص تامین گندم و روغن در زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی ظهر جمعه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه همه اصناف باید قیمتگذاری یکسان داشته باشند، گفت: قیمت اقلام باید در معرض دید مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی توزیع مرغ و اقلام اساسی مناطق محروم است، اظهار کرد: توزیع گوشت موردنیاز مردم در ایام تعطیل هم باید ادامهدار باشد و مسؤلین ذی ربط برای تحقق این امر نظارت جدی و دقیق داشته باشند.
استاندار زنجان بر لزوم ضرورت قیمتگذاری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان تاکید کرد و گفت: قیمت باید در همه مناطق یکسان بوده و تغییر قیمتی مشاهده نشود.
حقیقی با بیان اینکه در ارتباط با تأمین سوخت مردم به ویژه نفت سفید در روستاها نباید مشکلی باشد، ابراز داشت: اگر جایی مشکل وجود دارد باید گزارش و حل شود.
استاندار زنجان بر لزوم توزیع گوشت موردنیاز مردم تاکید کرد، گفت: مدیران باید وظیفه خود را در زمینه تأمین نیاز مردم به کالاهای اساسی به شکل کامل و جامع انجام دهند و اگر قصوری از مدیری سر بزند با وی با جدیت برخورد میکنم و برای نظارت دقیق بر بازار اگر لازم باشد خودم هم وارد میدان میشوم.
حقیقی بر لزوم ضرورت توزیع عادلانه لاستیک تاکید کرد و گفت: برخی اصناف در پیاده راه و محل عبور مردم نسبت به فروش اقدام میکنند که بایدبا آنها برخورد شود.
استاندار زنجان، با بیان اینکه باید ۴۰ تن گوشت مرغ در استان توزیع شود، افزود: باید نیاز استان تأمین شود و با افرادی که با این موضوع مشکل دارند برخورد خواهد شد و ما در مقابل مردم نباید با کسی مسامحه کنیم و شرایط امروز جامعه عادی نیست و نباید برخیها احساس کنند هر کاری را میتوانند انجام دهند.
حقیقی با بیان اینکه تا زمانی که ۴۰ تن گوشت مرغ در استان توزیع نشود مجوز قطعهبندی و خروج از استان داده نمیشود، افزود: اگر اتحادیهها در زمینه حل مشکلات حرفی دارند پیشنهاد بدهند و من در مقابل رسانهها و مردم قول میدهم به تمام ایدههای اتحادیهها برای گرهگشایی از مردم میکنم.
وی تصریح کرد: در زمینه گندم و روغن هیچ مشکلی در استان زنجان وجود ندارد و اگر مشکلی وجود دارد باید جای دیگری مشکل را پیدا کرد.
استاندار زنجان، گفت: در گندم و آرد و تخممرغ مشکلی وجود ندارد اگر مشکلی هست فرمانداران موظف هستندموارد را به استانداری منتقل کنند.
حقیقی با بیان اینکه تمامی اصناف موظف به عرضه محصولات اساسی با برچسب قیمت و اتیکتدار هستند. بازرسان باید به این مهم توجه داشته باشند، افزود: اولویت توزیع اقلام اساسی باید مناطق محروم باشد چرا که توجه به این امر گام برداشتن در مسیر عدالت است.
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