به گزارش خبرنگار مهر، اولین آمار فوتی‌های کرونا که اعلام شد، هرگز فکر نمی‌کردیم روزی برسد که اعداد این مرگ و میرها سه رقمی شود. اما، به نظر می‌رسد پاییز امسال با خزان بیماران کرونایی همراه است. زیرا، در مدت یک ماه گذشته از فصل سوم سال، هر روز شاهد رکوردشکنی کرونا در میزان ابتلاء و مرگ و میر هستیم.

بررسی‌ها و گزارش‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد، در روزهای نخست که این بیماری وارد کشور شده بود، به رغم اینکه کادر بهداشت و درمان ما از آمادگی لازم برخوردار نبودند و همچنین با کمبود ناگهانی لوازم حفاظت شخصی نیروهای بیمارستانی مواجه شدیم، اما روند مرگ و میر بیماران قابل قبول تر از روزهایی است که حالا داریم با رکوردشکنی پشت سر می‌گذاریم.

وضعیت کشور در فروردین و اردیبهشت ۹۹ به گونه‌ای بود که آمار مرگ و میر روزانه تا کمتر از ۳۵ نفر رسید و تعداد بیماران بد حال نیز چندان زیاد نبود. به طوری که شاهد سبک شدن بار بیمارستان‌ها از وجود بیماران کرونایی بودیم و داشتیم به عادی شدن شرایط بیمارستان‌ها بر می‌گشتیم که به یکباره، وقت برگشت و ناگهان با تندباد کرونا در کشور مواجه شدیم.

حالا که ۲۴۷ روز از ورود کرونا به کشور می‌گذرد، شاهد روزهای سخت پاییزی هستیم. به طوری که رکوردهای مرگ و میر و ابتلاء، هر روز در حال جابجا شدن است. در واقع می‌توان گفت که پاییز امسال به شدت رنگ و بوی کرونایی به خود گرفته و به نظر می‌رسد اگر اقدام عاجلی در موضوع پیشگیری اتفاق نیافتد، باید منتظر روزهای سخت‌تری باشیم.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه تا چند وقت پیش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشت در حدود ۴۲ درصد بود، گفت: در روزهای اخیر این میزان به ۵۸ درصد رسیده است.

این در حالی است که گفته می‌شود اگر رعایت پروتکل‌ها به میزان ۸۰ درصد در جامعه نرسد، هیچ اتفاق مثبتی در کنترل بیماری نمی‌افتد. بنابراین، می‌توان عنوان داشت که وضعیت هنوز خطرناک است. در همین حال، ۲۶ استان کشور در وضعیت خطرناک کرونایی به سر می‌برند.

افزایش ابتلاهای خانوادگی

علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با عنوان این مطلب که در حال حاضر با حجم قابل توجهی از خوشه‌های ابتلای خانوادگی مواجه هستیم، گفت: شاید در پیک اول و دوم با این پدیده کمتر رو به رو بودیم، اما در حال حاضر در بسیاری از موارد پدر و مادر خانواده همراه با فرزندان به ما مراجعه می‌کنند و این نشان می‌دهد که اگر فردی دارای علائم است، باید خیلی جدی تر بحث ایزولاسیون را رعایت کند.

وی افزود: بخشی از این موضوع به این خاطر است که محدودیت‌ها به اندازه کافی رعایت نشده است و به نظر می‌رسد که ما نیازمند مداخلات جدی تر و با دامنه و عمق بیشتری هستیم و شرایطی که در شهر می‌بینیم چندان تفاوتی با قبل از محدودیت‌ها ندارد و نشان می‌دهد این محدودیت‌ها تأثیر چندانی در تغییر فرایند بیماری ندارد. به همین دلیل ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چه محدودیت‌هایی در این زمینه مورد اعمال قرار بگیرد.

در همین حال، قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، بر ضرورت تسریع در مراجعات بیماران به مراکز درمانی تاکید کرد و گفت: از دو هفته قبل روند رو به افزایش بستری در بیمارستان‌ها را شاهد هستیم که فقط به خاطر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی برخی از مردم است.

وی با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به شکل خانوادگی، افزود: شاهد هستیم که موارد زیادی از اعضای خانواده همزمان در بیمارستان بستری هستند.

جان بابایی گفت: علت افزایش موارد خانوادگی، این است که مراقبت‌ها و قرنطینه رعایت نشده است.

وی افزود: کسانی که به کل خفیف مبتلا شده‌اند، همان استراحت در منزل کفایت می‌کند اما حتماً شرایط قرنطینه رعایت شود. زیرا، ممکن است در افراد سالمند و کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند، علائم شدیدتر باشد.

رکوردزنی‌های پاییزی

در یک ماه گذشته هر روز شاهد افزایش آمار ابتلاء و مرگ و میر بیماران کرونایی هستیم، به طوری که در مهر ۹۹، حداقل نیمی از روزها شاهد شکسته شدن آمار روزهای قبل بوده‌ایم. این آمار بیشتر از آن جهت نگران کننده است که هنوز دو ماه از فصل پاییز باقی مانده و هوا آن طور که پیش بینی می‌شود، سرد نشده است. بنابراین، اگر قرار باشد این رکوردها در پاییز و زمستانه هر روز شکسته شوند، باید در پایان سال ۹۹ شاهد تلخ‌ترین سال کشور به لحاظ آمار فوتی‌ها باشیم. هم چنان که در حال حاضر نیز رکورددار مرگ و میر روزانه در دنیا هستیم.

در حالی که کرونا مشغول رکوردشکنی در ایران است، همچنان هستند افرادی که این بیماری را جدی نمی‌گیرند و جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند. رفتن به سفرهای غیر ضروری در پایان هر هفته، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی و…، دست به دست هم داده تا شاهد خستگی و فرسودگی کادر درمان باشیم. نیروهایی که در ۹ ماه گذشته به شدت خسته شده‌اند و نیاز دارند کمی استراحت کنند. اما، تا زمانی که بیماری در کنترل قرار نگیرد، نمی‌توان چشم انتظار روزهای آرام کرونایی بود.