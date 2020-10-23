به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای معاونین و مدیران قضایی استان زنجان گفت: با توجه به اینکه ۷ ماه از سال جاری سپری شده اهتمام خوبی در همه حوزه های قصائی برای اجرای ۳ اولویت سال جاری قوه قضائیه در استان وجود دارد که باید تا پایان سال بطور کامل این برنامه ها اجرایی و گزارش شود.

وی ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای همه معاونین، مدیران و دادستانها ی حوزه های قضائی استان افزود: یکی دیگر از اولویت های قوه قضائیه موضوع حقوق شهروندی است که برای اجرای این امر مهم نیازمند آموزش همه عوامل بخصوص ضابطین قضائی هستیم.

رئیس شورای قضائی استان زنجان با بیان اینکه مصوبات مسئولان عالی قوه قضائیه باید در همه حوزه های قضائی پیگیری و بطور کامل اجرا شود ادامه داد: اجرای مصوبات، بخشنامه ها و دستور العمل های مسئولان عالی قوه قضائیه برای همه لازم الاجرا است.

صادقی نیارکی با اشاره به اینکه عمل به اجرای سند امنیت قضائی یک تکلیف قانونی است تصریح کرد: همه معاونین و مدیران قضائی باید ضمن مطالعه دقیق این سند با قوت در حوزه خود اجرا کنند.

ویداظهار داشت: استان زنجان در راستای اجرای سیاستها و برنامه های قوه قضائیه از استانهای برتر در کشور است و ۹ بر نامه شامل عملکردها، اتقان آراء، ابلاغ الکترونیکی، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین تکلیف پرونده های معوق و مسن، کاهش جمعیت کیفری زندانها، دادرسی الکترونیکی، کاهش زمان رسیدگی و کاهش ورودی پرونده ها دستور کار قرار دارد که امیدواریم این امورات به طور کامل در همه حوزه ها تا پایان سال اجرا و گزارش شود.