نتیجه تحلیل های نادرست ارسال پیام ضعف به دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم در ارتباط با مسائل روز کشور بیانیه‌ای صادر کرد که متن این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کشور عزیز ایران اسلامی بُرهه‌ی حساسی از حیات خود را می‌گذراند.

خداوند بزرگ را سپاس می‌گوئیم که علی رغم همه دشمنی‌ها و کینه‌توزی های مستکبرین و عوامل و مزدوران داخلی شأن، ایران اسلامی با رهبری الهی و حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان مقام معظّم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، به بهترین وجه هدایت و مدیریت شده و در همه فراز و نشیب‌ها، عزّت و اقتدار این کشور و ملت بزرگوار و شهید پرور به دنیا اثبات گردیده است، به نحوی که امروز از تأثیر گذارترین کشورها در منطقه و جهان هستیم.

بدیهی است دشمنیِ مستکبرین و اسلام ستیزان علیه این کشور اسلامی و انقلابی نیز همواره وجود داشته و خواهد داشت و به شیوه‌های مختلف به دشمنی و خباثت خود ادامه می‌دهند، که ایجاد فشارهای روانی، شبهات و انحرافات دینی، تخریب فرهنگی و تحریم‌های همه‌جانبه‌ی اقتصادی، از جمله آنهاست.

در شرایطی که کشورمان علاوه‌بر مشکلات مذکور، با عوارض ناشی از ویروس منحوس کرونا نیز درگیر می‌باشد و همت و تلاش تمامی مسئولین و مدیران کشور را برای کاستن و رفع این مشکلات می‌طلبد، متأسفانه هر از چند گاهی شاهدیم که برخی مسئولین با حاشیه سازی ها و تحلیل‌ها و گاهی تحریف‌ها، بر حجم مشکلات می‌افزایند و در حالی که خودشان همواره همگان را به وحدت و همدلی فرا می‌خوانند و علی رغم اینکه می‌دانند طرح این مباحث موجب عکس العمل ها و تنش هائی در جامعه می‌شود، در عین حال به این موضوعات دامن می‌زنند که جای تأمل و سوال دارد.

نمونه بارز اخیر، بیان برداشتی ناصحیح از صلح حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام است که قبلاً نیز مطرح نموده و پاسخ آن را توسط صاحب‌نظران و کارشناسان دینی و تاریخی دریافت کرده بودند و حتی رهبر عزیز انقلاب نیز به روشنی این برداشت از اسلام را ناصحیح دانستند و بارها فرموده‌اند که اگر منظور، صلح و سازش با آمریکای جنایتکار است - که از هیچ گونه دشمنی با ایران اسلامی کوتاهی نمی‌کند و رئیس‌جمهور احمق آن علناً دستور به شهادت رساندن قهرمان مبارزه با تروریست یعنی سردار حاج قاسم سلیمانی را صادر و اعلام می‌کند و علاوه بر این، بارها اثبات شده است که هیچ اعتمادی به پایبندی آنها به تعهداتشان نیست – ابداً این اتفاق رخ نخواهد داد و ایران اسلامی با تکیه بر نیروها و توانمندی‌های داخلی، مسیر افتخار آمیز خود را ادامه می‌دهد.

بدیهی است نتیجه این گونه تحلیل‌ها و برداشت‌های نادرست، ارسال پیام ضعف به دشمنان است و آنها را به ادامه جنایاتشان ترغیب و امیدوار می‌کند.

لذا انتظار دارد که اتفاق اخیر، درس عبرتی برای کلیه‌ی مدیران و متولّیان امور باشد و پیشنهاد می‌گردد اولاً این گونه مباحث وتحلیل‌ها به اهل آن در مجامع حوزوی و دانشگاهی واگذار شود و ثانیاً رئیس جمهور و سایر مدیران کشور به ویژه در قوه مجریه که رسالت اصلی آنان رَتق‌و فَتق امور و گردش کار و زندگی آحاد جامعه است، به خصوص در مدت باقیمانده از دوره مدیریت خویش، نسبت به کاهش و رفع مشکلات فرهنگی، اقتصادی و معیشتی مردم عزیز و شریفمان همّت گمارند.

انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم