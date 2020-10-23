ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، کارآفرینی را مولفه‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی ابزار رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه تنها راه رسیدن به سطحی از رفاه برای مردم توجه به توسعه اشتغال در کشور به ویژه برای محرومان است، ادامه داد: با ایده بسیج سازندگی کشور مراحل اشتغال‌زایی در ۶ استان ازجمله کرمان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به صورت پایلوت آغاز شده است تا زمینه کاهش بیکاری فراهم شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، ایجاد ۷۲۵ طرح‌ اشتغال‌زایی، آموزش کسب و کار و تشکیل کانون خیرین در استان را از جمله مفاد تفاهم‌نامه دانست و افزود: همچنین کاریابی برای مددجویان، راه‌اندازی ۱۰ مرکز نیکوکاری و حمایت از اجرای طرح‌های نوآورانه و بازاریابی و فروش تولیدات از دیگر موضوعات تفاهم‌نامه با بسیج سازندگی است.

سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه کمیته امداد یک نهاد دغدغه‌مند برای مردم است که ماهیت و فلسفه وجودی خود را از انقلاب دارد، گفت: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد زمینه اشتغال برای نیازمندان در قالب ۱۰ عنوان پروژه با مبانی علمی و نظری، تهیه شده است.