ابتذال مانعی برای برقراری امنیت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد علم الهدی امروز در سی‌وچهارمین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در مشهد مقدس، گرایش جهانی به اسلام را بزرگ‌ترین سنگلاخ و چالش در مسیر جهان خواری استکبار دانست و گفت: از همین رو جریان استکبار با همه عوامل و مزدوران و تمام ظرفیت جهانی‌اش در تقابل با اسلام بر آمده است.

امام جمعه مشهد با تأکید بر ضرورت وحدت جوامع اسلامی در مقابل استکبار جهانی، افزود: این وحدت تا اندازه ای امروز محقق شده و می بینیم که رهبری جریان مقاومت و جبهه مقاومت در کشورهای مختلف برحسب آنچه که خود جوامع و جریان‌های مختلف اسلامی اعلام می‌کنند، با رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب ایران است.

وی با بیان اینکه منکرات شرعیه، ریشه بی‌نظمی و ناامنی در کشور است، افزود: در جامعه‌ای که ولنگاری از نظر گناه، حرام و بی‌عفتی در زن و مرد باشد، امنیت وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، محور مسئولیت نیروی انتظامی را حفظ نظم و امنیت جامعه و مقابله با منکرات شرعیه را یک راهبرد برای برقراری امنیت دانست و بیان کرد: نشاط و آزادی نسل جوان در بی بندوباری و فسق و فجور نیست. اگر نیروی انتظامی در مقابل این منکرات شرعیه مقاومت کرده و جامعه را از آلودگی پاک نگهدارد، می تواند نظم و امنیت را به وجود آورد وگرنه تمام فداکاری های این نیروی مقدس در مرزبانی‌های کشور بی‌فایده خواهد بود.

وی، جریان قدرت و ثروت را منشأ توسعه بی‌بندوباری دانست و گفت: این جریان می‌خواهد در برابر زور و زر و توانمندی اقتصادی که نامشروع برای خودشان به وجود آورده‌، کشور را کانون عشرت‌کده‌های حرام خود قرار دهد که نیروی انتظامی هم باید با این عامل و ریشه مبارزه کند و هم با آن مظاهر در صحنه جامعه.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: خوشخبتانه در سال‌ها و موقعیت اخیر، عزیزان ما از توفیقاتی برخوردار بودند که مقام معظم رهبری تحت عنوان قدردانی مردم متدین در مسئله مقابله با منکرات از این نیرو تقدیر کردند.