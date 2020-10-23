توافق آتش بس دائمی لیبی دستاوردی تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، « استفانی تورکو ویلیامز» فرستاده سازمان ملل در امور لیبی، با اشاره به به توافق طرفین درگیری در لیبی برای برقراری آتش بس این رویداد را دستاوردی تاریخی توصیف کرد.

ویلیامز اظهار داشت: «مسیر آتش­ بس پایدار، دشوار و طولانی است و کار زیادی برای انجام دادن باقی مانده است». با وجود این، او اظهار امیدواری کرد که این توافق در پایان دادن به رنج مردم لیبی و بازگشت آوارگان به خانه ­هایشان موفق شود.

این توافق درحالی میان طرفهای درگیر در لیبی صورت می‌گیرد که این کشور پس از سرنگونی «معمّر القذافی» توسط ائتلاف ناتو به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ فاقد دولت بود تا اینکه بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب، دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال یک دولت موازی نیز در شرق لیبی تشکیل شد که دولت وفاق ملی را به رسمیت نشناخت و نیروهایش را به جنگ علیه طرابلس فرستاد.