بندر آستارا به شبکه حمل و نقل کانتینری دریای خزر ملحق شد

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام این عملیات که بعد از ظهر جمعه و با حضور مسئولان انجام شد، بندر آستارا به صورت رسمی به شبکه حمل و نقل کانتینری دریای خزر ملحق شد و بدین ترتیب میزان اشتغال در این بندر به ۷۵ نفر افزایش یافت.

با شکل گیری این دالان جدید، اکنون این امکان برای صادرکنندگان در استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی (شمال غرب کشور) فراهم شده تا به طور منظم و مستقیم محمولات خود را از طریق مجتمع بندری آستارا و دریای خزر به بنادر سایر کشورهای حوزه دریای خزر (باکو، آستاراخان، ماخاچ قلعه، اکتائو و ترکمن باشی) ارسال کنند.

ضرورت بهره مندی صادرکنندگان و واردکنندگان از ظرفیت‌های بندری استارا

فرماندار آستارا در جریان این عملیات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از این حمل و نقل دریایی برای بندر آستارا به صورت کانتینری یخچال دار وجود نداشت، اظهار کرد: این عملیات با همکاری شرکت کشتیرانی دریای خزر، اداره بندر و دریانوردی و شرکت کاوه به خوبی انجام شد.

عباس صابر این اولین محموله کانتینری های یخچال دار است که از بندر آستارا بارگیری می‌شود و می‌تواند مزیت‌های خوبی برای بندر آستارا و منطقه داشته باشد.

وی گفت: عمده صادرات ما در آستارا میوه و تره بار و همچنین محصولاتی است که از سایر استان‌های دیگر به این شهرستان ارسال می‌شود و از این قابلیت، صادر کنندگان باید به خوبی بهره مند شوند.

فرماندار آستارا اظهار امیدواری کرد که این روند صادراتی تداوم داشته باشد، تصریح کرد: با یک برنامه ریزی و زمان بندی مناسب صادر کنندگان و وارد کنندگان از این امتیاز در راستای توسعه اقتصادی کشور و منطقه استفاده کنند.

افزایش ۲۷ درصدی صادرات و واردات کالا در آستارا

مدیر اداره بندر و دریانوردی آستارا نیز در این مراسم با بیان اینکه در حال حاضر این بندر ظرفیت تخلیه و بارگیری ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد، اظهار کرد: امسال حدود ۱۱۷ هزار تن کالا در بندر آستارا تخلیه و بارگیری شده است که از این مقدار ۳۴ هزار تن واردات و ۸۲ هزار تن صادرات بوده است که نسبت به هفت ماهه سال گذشته حدود ۲۷ درصد افزایش صادرات و واردات داشته‌ایم.

کیانوش امیری با اشاره به انجام پروژه‌های خوب و ویژه در بندر آستارا، گفت: لایروبی از جمله پروژه‌های مهم بندر آستارا است که حدود یک پنجم آن انجام شده است.

وی، ادامه داد: ایجاد سه پست برق داخل محوطه در حال انجام است و همچنین محوطه سازی نیز به مقدار ۸ هکتار انجام شده و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر اداره بندر و دریانوردی آستارا، گفت: اسکله ۷۵ متری در حال ساخت آستارا پیشرفت ۸۰ درصدی دارد که با ساخت و اتمام آن و اضافه شدن به مجموعه بندر و بهره برداری کامل، ظرفیت بندر آستارا به یک میلیون تن خواهد رسید.

وی، ادامه داد: قرارداد ساخت ۸ هزار متر مربع انبار انجام شده است که با ساخت و اتمام آن ظرفیت انبارهای مسقف در بندر آستارا به ۱۵ هزار مترمربع افزایش پیدا خواهد کرد.