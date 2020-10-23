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۳ آبان ۱۳۹۹، ۰:۰۵

در ماه اکتبر

با تشدید کرونا ریکاوری اقتصادی انگلیس محو شد

با تشدید کرونا ریکاوری اقتصادی انگلیس محو شد

در ماه اکتبر با رشد مجدد شیوع کرونا در انگلیس که به بخش‌های مسافرت و اوقات فراغت آسیب زد و هزینه‌کردهای مصرف‌کنندگان را پایین آورد، ریکاوری اقتصادی انگلستان محو شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه اکتبر با رشد مجدد شیوع کرونا در انگلیس که به بخش‌های مسافرت و اوقات فراغت آسیب زد و هزینه‌کردهای مصرف‌کنندگان را پایین آورد، ریکاوری اقتصادی انگلستان محو شد.

شاخص آی‌اچ‌اس مارکیت / ‏کیپس‬ مدیران خرید شرکت‌های خصوصی که معیار رشد بخش خصوصی است در ماه اکتبر از ۵۶.۵ واحد ماه سپتامبر به ۵۲.۹ واحد افت کرد.

این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند این شاخص تا ۵۳.۹ واحد کاهش یابد.

با اینکه داده‌های رسمی نشان داده بود فروش خرده‌فروشی‌ها در ماه سپتامبر رشد کرده، شرکت جی‌اف‌کی تحقیقات بازار هشدار داد در ماه اکتبر وضعیت مصرف‌کنندگان افول کرده است.

انگلستان در بین کشورهای اروپایی بدتر از همه از شیوع کرونا آسیب دیده است و حالا شاهد موج دوم کرونا است و ظرف ۳ روز تعداد مبتلایان جدید از ۲۰ هزار نفر فراتر رفته است.

کد مطلب 5054812

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