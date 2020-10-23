تیم فوتسال ملی حفاری اهواز در بازی تدارکاتی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان کیاووش علاسوند که خود را برای حضور در لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور آماده می‌کنند، در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیم خلیج فارس ماهشهر قرار گرفتند که در پایان با نتیجه پنج بر سه حریف خود را پشت سر گذاشتند.

در این بازی محمدرضا پیکان (دو گل)، رشید قلی پور، سینا ممبینی و امید خانی هر کدام یک گل برای ملی حفاری اهواز به ثمر رساندند.

این بازی در سالن المهدی اهواز برگزار شد.

تیم ملی حفاری اهواز پیش از این در بازی‌های تدارکاتی مقابل تیم شهید قربانی اهواز به یک پیروزی و یک تساوی دست یافت و در دو بازی مغلوب تیم گیتی پسند اصفهان شده بود.

مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۴ تیم در قالب دو گروه برگزار می‌شود.