به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در واکنش به تحریم این اتحادیه از سوی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی یک سازمان بین‌المللی غیردولتی مستقل است، به هیچ دولتی وابسته نیست، بر اساس قوانین و موازین بین‌المللی فعالیت کرده و ماموریت آن رساندن پیام جهانی انسانی اسلام ناب محمدی (ص) و اطلاعات مستدل به مردم و دفاع از ارزش‌های انسانی و همچنین دفاع از مظلومین و مستضعفان جهان است.

اتحادیه در این بیانیه، اقدام غیرقانونی آمریکا در زمینه تحریم این نهاد را محکوم و تاکید کرد که به عنوان تریبون آزادیخواهان جهان به تلاش برای تحقق اهدافش در زمینه دفاع از مقدسات و حقوق امت به ویژه مظلومان ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است که این اقدام آمریکا نشانه خوی استبدادجویانه کاخ سفید و نقض آزادی بیان و آزادی اندیشه توسط واشنگتن است که این روزها به خاطر جنگ قدرت داخلی، دچار بحران سیاسی شده و می‌کوشد با متهم ساختن دیگران به دخالت در انتخابات آمریکا، بر شکست‌هایش سرپوش بگذارد و از بحران داخلی‌اش بگریزد.

این اتحادیه در این بیانیه بر حق قانونی خود برای پیگیری این پرونده در سازمان‌های بین‌المللی ذیربط جهت رفع این تحریم ظالمانه تاکید کرد و از رسانه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اتخاذ موضع مناسب در این زمینه را خواستار شد.