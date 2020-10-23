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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۴۷

امروز جمعه؛

بحرینی‌ها بار دیگر علیه عادی‌سازی روابط با صهیونیسم تظاهرات کردند

بحرینی‌ها بار دیگر علیه عادی‌سازی روابط با صهیونیسم تظاهرات کردند

مردم بحرین امروز جمعه بار دیگر علیه اقدام آل خلیفه در امضای توافق عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی دست به برگزاری تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، بحرینی ها همچنان به اعتراضات خود علیه توافق سازش آل خلیفه با رژیم صهیونیستی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، مردم بحرین امروز جمعه بار دیگر علیه اقدام آل خلیفه در امضای توافق عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی دست به برگزاری تظاهرات زدند.

رسانه‌های عرب زبان اعلام کردند که بحرینی ها عمدتاً در شهر منامه، پایتخت کشور خود اعتراضات ضد صهیونیستی برگزار کردند.

شرکت کنندگان در اعتراضات با سردادن شعارهایی علیه آل خلیفه و رژیم صهیوینستی بر حمایت از ملت فلسطین تاکید کردند.

معترضین در جریان این تظاهرات، پلاکاردهایی با شعارهای «عادی‌سازی روابط خیانت است» و «اسرائیل یک غده سرطانی است» در دست داشتند.

کد مطلب 5054823

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