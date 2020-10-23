انتخاب ۶ واحد از آذربایجان شرقی به عنوان واحد نمونه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان فرشی حق رو، انتخاب ۶ واحد از استان آذربایجان شرقی به عنوان واحد نمونه ملی را نشان از توانمندی‌های صنایع استان آذربایجان شرقی نام برد که در تاریخ استاندارد کشور بی سابقه است.

وی با اشاره‌ای به کسب ۶ رتبه برتر واحدهای استان به عنوان واحدهای نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سال ۹۷، از بین ۱۰ واحد نمونه انتخاب شده کشوری، دو واحد متعلق به آذربایجان شرقی بود که در سال گذشته نیز از بین ۱۸ واحد نمونه ملی، چهار واحد، استانی بودند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی ادامه داد: در سال جاری نیز از بین ۲۰ واحد نمونه ملی، شش واحد متعلق به آذربایجان شرقی است که این افزایش نشان از بهبود عملکرد واحدهای استان و از سوی دیگر همکاری‌ها و تلاش‌های همکاران بنده در اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی دارد.

فرشی حق رو افزود: انتخاب این تعداد واحد تولیدی و صنعتی استان به عنوان واحد نمونه ملی در تاریخ انتخاب واحدهای نمونه ملی استاندارد در کشور بی سابقه بوده و احتمال تکرار آن کم است و روند رو به رشد استاندارد در محصولات تولیدی استان را شاهد هستیم که توانستیم رکورد بی سابقه‌ای را در تاریخ استاندارد ایران به ثبت برسانیم. اگر به روند صعودی انتخاب واحدهای نمونه ملی استاندارد کشور توجه کنیم، شاهد هستیم که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ از بین ۲۲ واحد نمونه ملی یک واحد، در سال ۹۳ واحد نمونه ملی در سطح کشور انتخاب نشد، در سال ۹۴ از بین ۱۰ واحد نمونه ملی ۲ واحد، در سال ۹۵ از بین ۱۵ واحد نمونه ملی یک واحد، در سال ۹۶ از بین ۸ واحد نمونه ملی یک واحد و در سال ۹۷ نیز از بین ۱۸ واحد نمونه ملی یک واحد تولیدی و صنعتی استان نمونه ملی انتخاب شده بودند و در سال ۹۸ از بین ۱۸ واحد منتخب ۴ واحد و در سال ۹۹ نیز از بین ۲۰ واحد نمونه ملی ۶ واحد نمونه ملی از استان صنعتی آذربایجان شرقی هستند که این روند نشان از عزم مدیریت استان برای کسب موفقیت‌های بیشتر در عرصه صنعتی بخصوص در این شرایط تحریم‌های ظالمانه دارد.

فرشی حق رو با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ توسط حضرت آیت الله خامنه ای اظهار داشت: در چهار سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری سال‌ها با محوریت اقتصادی بوده و امسال نیز به نام جهش تولید نامگذاری شد؛ که نشان می‌دهد تلاش برای جهش تولید و خودکفایی در شرایط بحران و تحریم نیاز اصلی کشور است که صاحبان صنایع در استان با لبیک گویی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با تولید کالای مرغوب و با کیفیت که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارند، وارد این عرصه شده‌اند و شبانه روز در تلاش هستند.

مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرفی از استاندارد را در کسب این موفقیت بسیار تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: حجت الاسلام دکتر آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در طی این مدت تولید کالا با کیفیت را لازمه بی تأثیری تحریم‌های ظالمانه استبداد عنوان کرده‌اند و همیشه بنده و همکاران بنده در اداره کل استاندارد را مورد لطف و عنایات خود قرا داده‌اند بطوری که در برخی سخنرانی‌ها چه در جمع صنعت گران و چه در جمع مردم، توجه به علامت استاندارد و اهمیت استاندارد در زندگی روزمره را ضروری بیان کرده‌اند، بطوری که در سال گذشته ایشان فرمودند" مقوله استاندارد در تمامی زوایای زندگی مردم نقش بسیار مهم و حائز اهمیت دارد از این رو استاندارد سازی کالا و خدمات جهاد اقتصادی است."

وی با بیان اینکه در سال جاری بر اساس ارزیابی سازمان ملی استاندارد از بین ۸ نفر از مدیران نمونه ملی کنترل کیفی، ۲ مدیر از آذربایجان شرقی است، یادآوری کرد: بر اساس این ارزیابی، این استان ۲۵ درصد از مدیران نمونه ملی کنترل کیفی را به خود اختصاص داده است.