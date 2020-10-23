استقبال ناتو از کارکرد مکانیسم امنیتی بین ترکیه و یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی ار تی، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو، پس از اتمام اولین نشست مجازی وزرای دفاع ناتو به سوالات روزنامه‌نگاران پاسخ داد و از مکانیسم امنیتی اصول تفکیک مسائل بین ترکیه و یونان اظهار خشنودی کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه در نشست وزرای دفاع ناتو وضعیت مدیترانه‌شرقی را مورد بحث و بررسی قرار دادند اعلام کرد: وزرای دفاع ناتو در خصوص کاهش تنش در منطقه در چارچوب حقوق بین‌المللی و روح هم‌پیمانی و همبستگی به توافق رسیدند.

وزرای دفاع ناتو همچنین به منظور ممانعت از وقوع حوادث و رویدادهای ناگوار در مدیترانه‌شرقی از مکانیسم تاسیس شده بین ترکیه و یونان در این راستا قویاً اعلام حمایت کردند.

دبیرکل ناتو گفت: ممانعت از بروز تلفات جانی در نتیجه حوادث ناگوار در مدیترانه شرقی مسئولیتی مهم و خطیری است. مسئولیت این وظیفه خطیر و سنگین را نمی‌توانیم تنها بر عهده ناخدای کشتی‌ها و خلبانان‌مان محول سازیم. ما نیز به عنوان سیاستمداران باید برای جلوگیری از اختلافات و حل مسائل اقدام کنیم.

استولتنبرگ ضمن اشاره به اینکه مکانیسم امنیتی اصول تفکیک مسایل در عین‌حال می‌تواند به ایجاد فضای مناسب برای مذاکرات سیاسی کمک کند اظهار امیدواری کرد که با تلاش آلمان مذاکرات مقدماتی برای انجام امور کشف و استخراج در مدیترانه‌شرقی آغاز گردد. مکانیسم امنیتی اصول تفکیک مسایل بین ترکیه و یونان نیز حامی این مذاکرات خواهد بود.

دبیرکل ناتو ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این مکانیسم در نتیجه انعطاف‌پذیری دو کشور ترکیه و یونان گفت: بدین وسیله کانالی بین طرفین تاسیس شده که در نتیجه آن هر دو طرف در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته از امکان گفتگو با یکدیگر برخوردار هستند.