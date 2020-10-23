سرانه های فرهنگی کشور پایین است/ ضرورت تغییر نگاه متولیان فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر جمعه در نشست صمیمی با کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی گلستان با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه متولیان حوزه فرهنگ، اظهارکرد: جایگاه و نگاه به فرهنگ را باید تغییر داد تا مبدا تحول در دیگر عرصه ها شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون به بودجه فرهنگی کشور خوب توجه نشده است، افزود: باید برای هر ایرانی مانند سرانه ورزش، بهداشت و آموزشی سرانه فرهنگی تخصیص داده شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر چشم انداز سازمان تبلیغات اسلامی تا سال ۱۴۰۴، بیان کرد: هدفمند کردن کارکردها و اهتمام متولیان تخصیص بودجه فرهنگی افزایش خواهد یافت.

منتظری بهره گیری از ظرفیت های مردمی در حوزه فرهنگ را فرصت مهم و هدفمند برشمرد و افزود: نشست با چهره های شاخص علمی مذهبی فرهنگی استان در مقیاس ایران می‌تواند چشم انداز حوزه فرهنگی استان را ترسیم و دغدغه مندی ها را کاهش دهد.

رونق کار فرهنگی نیاز به ایجاد زیرساخت دارد

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان هم گفت: همانطور که فرهنگ به راحتی به دست می آید به راحتی هم از دست می رود و امروز محسوس می بینیم که جریان نفوذ و هجمه نرم دشمن به دنبال تهی کردن فرهنگ از این مرز و بوم شده است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: در بحث زیرساخت فرهنگی در وضعیت بحرانی قرار نداریم ولی وضعیت خوبی هم نداریم.

وی با بیان اینکه در بخش نرم افزاری و حوزه کارکردی نیاز به کار و اقدامات بیشتری است، اضافه کرد: رونق کار فرهنگی نیاز به ایجاد زیرساخت دارد.

ولی نژاد گفت: دشمن فرهنگ جامعه ما را نشانه گرفته و در چند سال اخیر برای این کار سرمایه گذاری کرده و طی این سال ها بخشی از فرهنگ ما از دست رفته است.

وی افزود: در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، نیاز است روحانی و طلبه حاضر شده و برای استقرار وی ساخت خانه عالم نیاز است.

ولی نژاد تصریح کرد: باید بر اساس هر پنج هزار نفر جمعیت یک خانه قرآن و هر ۱۰ هزار نفر یک موسسه قرآنی فعال شود تا دسترسی مردم به فراگیری قرآن کوتاه تر شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: همچنین برای هر ۵۰۰ نفر یک هیئت مذهبی، هر ۱۰ هزار نفر یک کانون فرهنگی دینی و هر هزار نفر یک مسجد و هر ۸۰۰ نفر یک طلبه در دسترس مردم داشته باشیم.

ولی نژاد با بیان اینکه در این حوزه ها در وضعیت بحرانی قرار نداریم، گفت: تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داشته و برای رسیدن به این نقطه نیازمند تخصیص اعتبار هستیم.