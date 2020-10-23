به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین جلالی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه افراد جویای کار و تمایل اکثریت خانوادهها به استخدام فرزندشان در واحدهای صنعتی اظهار داشت: علیرغم اینکه فرصتها و زمینههای شغلی زیادی در رفسنجان وجود دارد اما متأسفانه جوانان رغبتی به ورود به این کارها ندارند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: جوانان اتباع که سالها کشورشان در اشغال و جنگ است و در کشور ما پناهنده شدند، بدون هیچ پشتوانه دولتی و خانوادگی و بدون استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی و… امروز مشاغل زیادی را به دست گرفتند، این افراد از کفاشی و کارگری در باغها شروع کردند و برخی امروز در زمینه کارهای ساختمانی، خرید و فروش پسته و سایر مهارتهای دیگر، حرفهای زیادی برای گفتن دارند.
وی بیان کرد: تا زمانی اعتماد به نفس و جرأت بر انجام کار نداشته و نگاه مان به دست دیگران باشد نمیتوانیم صاحب شغل شویم.
جلالی اظهار کرد: جوانان باید از توانمندی خودشان استفاده کنند و دست به یک کار تولیدی و اقتصادی بزنند و چند جوان دیگر را هم زیر پوشش خود قرار دهند و ما هم حمایت میکنیم.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: با آموختن فن و مهارت، میتوان یک کارگاه و یک تولیدی راه انداخت و حتی مشاغل خانگی را فعال کرد.
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