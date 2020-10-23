راه برون رفت از مشکلات کشور توجه به داخل است/ گلایه ازسکوت بزرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن زمزمه‌های مذاکره و تسلیم راه برون رفت از مشکلات کشور را توجه به توان داخلی عنوان کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

در چهل سالی که از انقلاب اسلامی ایران گذشته است، دشمنان از هیچ کوششی در مقابله با آن فروگذار نکرده‌اند اما اگر عده‌ای آگاهانه و ناآگاه از داخل کشور با آنان همراهی نکنند هیچ گاه مکر دشمنان خارجی راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

در شرایطی که فشار بی امان اقتصادی روز به روز عرصه را به مردم تنگ‌تر می‌کند و از طرف دیگر علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری که مهم‌ترین راه برون رفت از این شرایط را توجه به داخل می‌دانند، متأسفانه هیچ تدبیر روشنی از سوی مسئولان امر ارائه نمی‌شود و در حالی که رئیس جمهور مکرراً کشور را در شرایط جنگی معرفی نموده است، ناگهان با پیش کشیدن ماجرای صلح اجباری حضرت امام مجتبی علیه السلام این گونه به فضای عمومی القا می‌شود که تنها راه رفع مشکلات؛ صلح با ایجاد کنندگان این مشکلات است!

ضمن اینکه این برداشت از صلح امام حسن علیه السلام بسیار سطحی و فاقد مبانی منطقی تاریخی است، باید توجه داشت در حالی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است، صحبت از صلح فقط معنای تسلیم می‌دهد و بس. و از سوی دیگر به دشمنان پیام ضعف و سستی در درون نظام را می‌دهد و آن‌ها را به ایجاد تنگنای بیشتر و شدیدتر ترغیب می‌کند.

شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم که همواره خود را پیرو علما، مراجع و بزرگان حوزه‌ی علمیه دانسته و به آن افتخار می‌کند، ضمن گلایه از بزرگوارانی که به جای روشنگری جامعه به سکوت گذراندند، اعلام می‌کند، تنها راه خروج از این مشکلات؛ اعتقاد و اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، تسهیل موانع تولید و حضور مقتدرانه در کنترل قیمت‌ها و توجه بیشتر به اقشار آسیب پذیر است، نه چشمداشت به کمک بیگانه که تاریخ ثابت کرده است بیگانگان به جز ابتلائات بیشتر هیچ دستاورد و رهاوردی برای جامعه نداشته‌اند.

خداوند سبحان این ملت شریف را به عنایت و هدایت خودش بیش از پیش سربلند و سرفراز فرماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم