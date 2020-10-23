ادامه فعالیت مدارس اردبیل روزهای آینده اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل با صدور اطلاعیه ای ادامه فعالیت مدارس را منوط به تصمیم ستاد مدیریت کنترل بیماری کرونای استان اردبیل اعلام کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

بدین وسیله اعلام می‌دارد فعالیت مدارس در سطح استان در روز شنبه سوم آبان ماه سال ۹۹ همچون دو هفته قبل بوده و نحوه ادامه فعالیت مدارس در روزهای آینده بر اساس تصمیم ستاد مدیریت کنترل بیماری کرونای استان اردبیل اعلام و اطلاع رسانی لازم در این مورد انجام خواهد شد.

گفتنی است در اطلاعیه قبلی (مورخه ۱۶ مهرماه ۹۹) بر اساس مصوبه ستاد مدیریت کنترل بیماری کرونای استان اردبیل، کلیه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در همه مدارس دولتی و غیر دولتی در سطح استان از روز شنبه ۱۹ مهرماه به مدت دو هفته به شکل غیر حضوری برگزار شد و عوامل اجرایی در این مدت به منظور مدیریت، نظارت و پشتیبانی ارائه خدمات آموزشی و تربیتی در مدارس حضور یافتند.