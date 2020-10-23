به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان که تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا در شرایط خاص و با حضور محدود در پردیس موسیقی، تئاتر باغ کتاب برگزار شد در شامگاه دوم آبان ماه به کار خود پایان داد.

دبیر سی و سومین جشنواره فیلمهای کودکانان و نوجوانان شامگاه جمعه در آئین اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، با اشاره به برگزاری تردیدآمیز این دوره از جشنواره اظهار داشت: برای رسیدن به این لحظه از تردیدها و ابهامات فراوان عبور کردیم و این مسیر برایمان ناشناخته بود.

علیرضا تابش با اشاره به اینکه در این نوع جشنواره‌ها ما همواره تلاش کردیم بدون واسطه بین دنیای کودکان و بزرگسالان پیوند دهیم، افزود: این جشنواره ثابت کرد که وی او دی‌ها (VOD) می‌توانند به طور مستقیم و بی واسطه نظر سینماگران را به مخاطبان منتقل کند.

وی با تاکید بر اینکه باید گوش شنوای کودکان باشیم، بیان داشت: لازم است از کودکان و نوجوانان بیاموزیم و این مسیر را با قوت ادامه دهیم.

سناریوی تعطیلی و برخورد منفعلانه با جشنواره سی و سوم فیلم کودکان و نوجوانان

دبیر سی و سومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اشاره‌ای هم به سناریوی تعطیلی و برخورد منفعلانه با جشنواره سی و سوم فیلم کودکان و نوجوانان توسط برخی افراد داشت و افزود: وظیفه ملی ما ایجاب می‌کرد که تلاش خود را برای زنده نگه داشتن امید و نشاط انجام دهیم و با ترکیب نمایش فیلم به شکل آنلاین و فیزیکی این دوره از جشنواره را نیز برگزار کنیم.

تابش از حمایت هوشنگ مرادی کرمانی و ایرج طهماسب هم برای پیوستن به دو پویش جشنواره قدردانی کرد و گفت: از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی کشور، وزیر بهداشت و درمان، وزیر فناوری اطلاعات، شهردار تهران، شهردار اصفهان و دبیر مقابله با کرونا که در برگزاری سی و سومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان ما را یاری کردند، تشکر می‌کنم.

گفتنی است (VOD) که مخفف برنامه ویدئویی درخواستی ضبط شده است، یکی از مجموعه خدمات قابل ارائه از طریق IPTV است و این امکان را ایجاد می‌کند که فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستندهای جذاب، برنامه‌های آموزشی و غیره در اختیار کاربران قرار گیرد و در صفحه‌ای که برای نمایش لیست این ویدئوها به کاربر تعبیه می‌شود، تمهیداتی مثل جست و جو بر اساس نام فیلم، بازیگران، کارگردان و غیره قرار می‌گیرد.

همچنین IPTV سیستمی را توصیف می‌کند که در آن با استفاده از پهنای باند وسیع اینترنت، خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه می‌شود.