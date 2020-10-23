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۲ آبان ۱۳۹۹، ۲۲:۳۶

فرمانده انتظامی شهرستان اقلید:

راهزنی در گردنه امامزاده اسماعیل اقلید صحت ندارد

راهزنی در گردنه امامزاده اسماعیل اقلید صحت ندارد

شیراز - فرمانده انتظامی شهرستان اقلید گفت: اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر وقوع راهزنی درگردنه امامزاده اسماعیل و غارت اموال رهگذران منتشرشد که در بررسی مشخص شد موضوع صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت اجتماعی انتظامی فارس، سرهنگ مراد صارمی در تشریح موضوع گفت: دو شب پیش یک خودرو در گردنه امامزاده اسماعیل شهرستان اقلید واژگون می‌شود و راننده در کنار جاده از عبوری‌ها درخواست کمک می‌کند که متأسفانه افراد رهگذر گمان کرده‌اند این فرد راهزن بوده و در فضای مجازی در این خصوص اقدام به شایعه سازی می‌کنند.

سرهنگ صارمی این شایعه را تکذیب کرد و گفت: تاکنون در خصوص راهزنی در گردنه امامزاده اسماعیل گزارشی داده نشده است و تمامی محورهای مواصلاتی شهرستان اقلید امن می‌باشد.

وی در پایان تاکید کرد: برخورد با انتشار دهندگان این شایعه در فضای مجازی در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 5054895

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