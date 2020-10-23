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۲ آبان ۱۳۹۹، ۲۳:۱۹

رئیس جمعیت هلال احمر پلدختر:

مرد ۳۵ساله پلدختری براثر سقوط از ارتفاعات منطقه «کول چپ» جان باخت

مرد ۳۵ساله پلدختری براثر سقوط از ارتفاعات منطقه «کول چپ» جان باخت

پلدختر- رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر گفت: مرد ۳۵ ساله پلدختری که برای چیدن پسته وحشی به منطقه «کول چپ» رفته بود از پرتگاه سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

علی کیانی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «کرامت لطیفی» ساکن شهرستان اندیمشک حین چیدن پسته وحشی از روی درخت سقوط و از ارتفاع حدود ۳۰ متری به پایین کوه پرت شد.

وی افزود: در پی تماس تلفنی با جمعیت هلال احمر پلدختر، تیم امداد و نجات این جمعیت بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر پلدختر گفت: با حضور امدادگران در محل حادثه مشخص شد این مرد ۳۵ ساله حین چیدن پسته وحشی از درخت سقوط و از بالای کوه به پایین پرت شده و جان خود را از دست داده است.

کیانی افزود: امدادگران با پیکر بی جان این فرد که به علت شدت آسیب‌های وارده جان باخته بود روبرو شدند که جسد وی را به حاشیه جاده منتقل و تحویل نیروی انتظامی دادند.

کد مطلب 5054900

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