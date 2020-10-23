به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم ستاد مدیریت بیماری کرونا لرستان و به منظور کنترل وضعیت شیوع بیماری، تمامی محدودیت‌های کرونایی به مدت یک هفته دیگر و تا روز جمعه ۹ آبان ماه جاری تمدید شد.

ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا از هم استانی‌های محترم خواسته است که با توجه به شرایط خطر کامل کرونایی استان، نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها برای بهبود شرایط کنونی همکاری لازم را داشته باشند.

براساس این گزارش، در اطلاعیه اولیه محدودیت های کرونایی ستاد مدیریت کرونا در لرستان مقرر شده که همه ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و غیر دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و… با ۵۰ درصد ظرفیت (حضور نیروها به صورت یک روز در میان) فعالیت داشته باشند.

همچنین مقرر شده که آموزش در همه مدارس سطح استان به صورت غیر حضوری برگزار شود، بدیهی است در مناطق روستایی نیز اصل بر آموزش غیر حضوری است، مگر در مناطقی که از نظر دانشگاه علوم پزشکی مشکلی در تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری وجود نداشته باشد.

بر اساس اعلام ستاد استانی مدیریت کرونا، مقرر شده که سازمان صمت با همکاری تعزیرات، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، بازرسی استانداری و… نسبت به نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سطح استان اقدام و در صورت عدم رعایت قوانین با متخلفان احتمالی برخورد قانونی به عمل آید.

استفاده از ماسک برای همه افراد جامعه اعم از اصناف، کسبه، کارمندان دولتی و خصوصی، ارباب رجوع و… اجباری بوده و در صورت مشاهده با متخلفین احتمالی طبق قوانین اعلامی از سوی ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مقرر شده که با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا در استان، همه دستگاه‌های ذیربط نسبت به تعطیل کردن مراکز تجمعی غیر ضروری مانند: باشگاههای ورزشی، هتل‌ها، مراکز اقامتی، اماکن متبرکه و… اقدام و در صورت مشاهده با متخلفین احتمالی برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی با همکاری نیروی انتظامی، بسیج و… نسبت به تشکیل گشت ارشاد سلامت برای اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سطح استان اقدام کنند.

برگزاری هرگونه مراسم تشییع و خاکسپاری مشتمل بر تجمع که با اعلام قبلی (درج در آگهی ترحیم و بنر) صورت پذیرد ممنوع بوده و خانواده‌ها ملزم به تشییع متوفی فقط با حضور اعضا درجه یک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اصول فاصله گذاری اجتماعی هستند و در این خصوص نیروی انتظامی برخورد قانونی لازم را با متخلفین به عمل خواهد آورد.

همچنین مقرر شد برگزاری هرگونه مراسم جشن و یا عروسی تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلفین احتمالی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.