به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌های فلسطینی، تصمیم سودان برای سازش با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم سودان برای عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی تحت میانجیگری آمریکا را محکوم کرد و گفت که «احدی حق ندارد به نام ملت فلسطین و مسأله فلسطین صحبت کند».

«واصل ابویوسف» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: «پیوستن سودان به جمع کشورهای سازشگر با رژیم اشغالگر اسرائیل، خنجر جدیدی به پشت ملت فلسطین و زیر پا گذاشتن طرح صلح عربی است.»

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) هم با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: «توافق عادی سازی روابط میان سودان و اسراییل یک اشتباه سیاسی است. اعلام عادی سازی روابط میان سودان و رژیم اشغالگر، مسئله‌ای دردناک است و با پیشینه سودان که حامی مسئله فلسطین بود، همخوانی ندارد».

جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم سازش سودان با رژیم صهیونیستی را «خیانت به فلسطین و امت اسلامی و تهدیدی برای هویت و آینده سودان» توصیف کرد. در بیانیه جهاد اسلامی فلسطین آمده است: «رژیم سودان هدیه‌ای مجانی را تقدیم دشمن کرد و از قوت مردم فقیر سودان، مبالغ هنگفتی را برای جلب رضایت آمریکا هزینه می‌کند».

جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: «ما اطمینان داریم که ملت سودان و احزاب قومی و ملی این کشور هرگز این خیانت را نمی‌پذیرند و ائتلاف "قوی الحریة والتغییر" در برابر یک آزمایش سرنوشت ساز قرار دارد».

گفتنی است که پیشتر یک مقام سودانی که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که سودان به زودی عادی سازی روابط خود با تل آویو را در پی حذف نام این کشور از فهرست سیاه آمریکا اعلام می کند.

گفته می شود که «عبدالله حمدوک» نخست وزیر شورای انتقالی سودان موافقت اولیه خود با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعلام کرده است.

رادیوی رژیم صهیونیستی نیز پیشتر از سفر هیأتی رسمی به سودان خبر داده و گفته بود که این سفر به منظور زمینه‌سازی برای اعلام عادی سازی روابط میان دو طرف انجام شده است.