۱۴۰۰ تن گندم اصلاح نژاد شده در مزارع کشاورزی کشت می شود

حمید رضا دانش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۰۰ تن گندم اصلاح نژاد شده در اختیار کشاورزان گذاشته شد، اظهار داشت: این میزان گندم اصلاح نژاد شده در اختیار کشاورزان برای کشت پاییزه در چهارمحال و بختیاری گذاشته شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۱۰۰ تن تن بذر گواهی شده گندم آبی و دیم در اختیار کشاورزان استان قرار گرفت.

وی با اشاره به کاهش منابع آب و خشکسالی در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: تولید گندم و جو دیم با ارقام پربازده و با نیاز آبی کم از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برنامه ریزی لازم برای تولید چهار هزار تن بذر گواهی شده گندم آبی و دیم و یک هزار و ۵۰۰ تن بذر جو آبی و دیم برای سال زراعی آینده نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تولید گندم در چهارمحال و بختیاری در سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اظهار کرد: تولید گندم در سالجاری به ۱۱۲ هزار تن گندم رسیده است.