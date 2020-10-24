۵۰ جایگاه «سی ان جی» در گلستان استانداردسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجابر صفایی اظهارکرد: با توجه به فشار بالای گاز در جایگاه‌های CNG که امکان بالقوه‌ای برای ایجاد خطر و حادثه دارد و بالتبع به منظور حصول اطمینان از ایمن بودن بهره برداری از این جایگاه‌ها، بازرسی از آنها ضرورت دارد.

وی ضمن اشاره به حداقل یک نوبت بازرسی تمام جایگاه‌های CNG، گفت: در استان گلستان ۵۷ جایگاه وجود دارد و با در نظر گرفتن اینکه برخی از این جایگاه‌ها دو مجموعه تجهیز محسوب می‌شوند، تعداد کل تجهیزات موجود در جایگاه‌های استان ۶۴ تجهیز است که در حال حاضر دو تجهیز غیرفعال هستند.

به گفته صفایی از میان ۶۲ تجهیز فعال، ۵۴ تجهیز موفق به اخذ تأییدیه ایمنی شده‌اند و مالکان هشت تجهیز هم در حال اخذ تأییدیه هستند.

رئیس اداره اندازه شناسی استاندارد گلستان با بیان اینکه نواقص بازرسی به سه دسته پرخطر، خطر متوسط و کم خطر تقسیم می‌شوند، گفت: مطابق آئین نامه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه سوخت، مصوب هیأت وزیران، چنان چه جایگاهی دارای نقص پر خطر باشد، بلافاصله انشعاب گاز جایگاه باید توسط شرکت گاز استان قطع شود.

به گفته صفایی، در سال جاری و پس از انجام بازرسی توسط اداره کل استاندارد، مجموعاً مشخصات حدود ۵۰ جایگاه جهت قطع گاز به شرکت گاز استان ارسال و گاز جایگاه‌های دارای نقص پرخطر تا رفع کامل نواقص و اخذ تأییدیه ایمنی قطع شد و هم اکنون این جایگاه فعال هستند.