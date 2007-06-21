به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "بعد از ظهر نحس" پنجشنبه 31 خرداد در قالب برنامه سینما یک از شبکه یک روی آنتن می‌رود. سیدنی لومت سال 1975 این فیلم را بر اساس فیلمنامه فرانک پیرسن و مقاله ای نوشته پ. ف. کلوگه و توماس مور ساخت. این فیلم 121 دقیقه ای 21 سپتامبر 1975 در آمریکا اکران شد.

در "بعد از ظهر سگی" آل پاچینو، پنه لوپه آلن، سلی بویار، جان کازال، بیولا گاریک، کارول کین و ساندرا کازان به ایفای نقش پرداختند. این فیلم به مدیریت خسروشاهی برای بار دوم برای تلویزیون دوبله شده و خسروشاهی در آن در کنار مهین برزویی، فاطمه نیرومند، سحر اطلسی، مهدی آرین نژاد، خسرو شمشیرگران، زویا خلیل آذر و پرویز ربیعی صحبت کرده اند.

این فیلم نامزد دریافت 17 جایزه هنری شده و 10 جایزه از آن خود کرده که می توان به اسکار 1976 اشاره کرد. داستان فیلم درباره سه مرد مسلح است که برای سرقت وارد بانک می‌شوند. در همان لحظه اول جوانترین عضو گروه از ترس می‌گریزد. سانی رئیس گروه به سرعت سیستم اعلام خطر بانک را از کار می‌اندازد، ولی متوجه می‌شود پول زیادی در بانک نیست. تا اینکه پلیس بانک را محاصره می‌کند و ... این فیلم بر مبنای یک ماجرای واقعی ساخته شده است.

فیلم تلویزیونی "آرزو" هم جمعه اول تیرماه از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی علی دهکردی ساخته شده و داستان اعضا یک خانواده است که با اتوبوس برای زیارت امام رضا (ع) راهی مشهد می شوند، اما در میان راه مادربزرگ در رستوران جا می ماند و ... در این فیلم آتیلا پسیانی علاوه بر بازی در نقش یک مامور، کار انتخاب بازیگران را بر عهده داشته و عبدالرضا اکبری، شاهرخ فروتنیان، علی اوسیوند، محمود مقامی، مریم بلالی مقدم و نیوشا ضیغمی در آن بازی کرده اند.

فیلم سینمایی "زوزو" هم جمعه اول تیرماه ساعت 17 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم سال 2005 ساخته شد و داستان یک پسربچه لبنانی است که در جریان جنگ داخلی از خانواده خود جدا می‌شود و در نهایت سر از سوئد درمی‌آورد. این فیلم را یوزف فارز فیلمساز لبنانی تبار ساکن سوئد نوشته و کارگردانی کرده است.

نمایی از فیلم سینمایی "زوزو"

عماد کریدی، آنتوانت تورک، الیاس جرجی و کارمن لبوس بازیگران این فیلم 105 دقیقه‌ای هستند که تولید مشترک سوئد، بریتانیا و دانمارک است. "زوزو" سال 2006 فیلم انتخابی سوئد برای شرکت در اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان بود. فارز در 19 سپتامبر سال 1977 در بیروت به دنیا آمد و وقتی 10 ساله بود به کانادا رفت و اکنون در این کشور زندگی می‌کند. نشریه معتبر ورایتی سال 2006 از فارز به عنوان یکی از 10 فیلمساز آتیه‌دار نام برد.

"زوزو" سومین فیلم بلند فارز است و برادرش فارز فارز در بیشتر فیلم های او نقش آفرینی کرده است. "زوزو" سال 2006برنده دو جایزه از جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوان شیکاگو شد.

فیلم سینمایی"رز زرد" روز پنجشنبه 31 خرداد ساعت 16:45 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم را داریوش فرهنگ سال 1381 بر مبنای فیلمنامه ای از علی خودسیانی جلو دوربین برد. در این فیلم امین حیایی، بهرام رادان، مرجان محتشم و حدیث فولادوند به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: داود و لیلی در شب عروسی خود راهی شمال می شوند. آنها در میان راه با مهشید و آرش آشنا و با هم همسفر می شوند. آرش که دنبال سانحه تصادف باعث مرگ مردی سیاهپوش شده بود با همکاری داود جسد را به درون مرداب پرتاب می کند و ...

فیلم سینمایی"فلیکا" پنجشنبه 31 خرداد ساعت 20:30 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم سال 2006 بر مبنای رمان کودکانه 1941 "دوست من فلیکا" نوشته مری اوهارا به کارگردانی مایکل مایر فیلمساز 47 ساله آمریکایی ساخته شد که فیلم اول او "خانه‌ای در انتهای دنیا" (2004) با بازی کالین فارل، سیسی اسپیسک و رابین رایت پن با استقبال مواجه شد.

رمان "فلیکا" سال 1943 مبنای ساخت فیلمی دیگر به کارگردانی هارولد دی شوستر شد. این بار داستان بیشتر بر قهرمان زن داستان تمرکز دارد که نقش او را آلیسن لومن بازی می‌کند. در نسخه‌های قبلی شخصیت اصلی یک مرد بود. ماریا بلو و تیم مگراو دیگر بازیگران این فیلم 95 دقیقه‌ای هستند که تولید مشترک آمریکا و بریتانیاست و فیلمنامه را مارک رزنتال و لارنس کانر نوشته‌اند.

نمایی از فیلم سینمایی "فلیکا"

"فلیکا" یک واژه سوئدی به معنای "دختر" است. این فیلم با بودجه‌ای 15 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن حدود 22 میلیون دلار بود. داستان فیلم درباره دختری 16 ساله به نام کتی مکلاولین (لومن) است که آرزوی بزرگ او اداره مزرعه پرورش اسب پدر است، اما پدرش راب (مگراو) و مادرش نل (بلو) آرزوهایی خیلی بزرگتر برای دخترشان دارند. کتی بیشتر وقت خود را با اسبی وحشی می‌گذراند که خودش اسم فلیکا را برای او انتخاب کرده است.

فیلم سینمایی "بوی خوش زندگی" جمعه اول تیرماه ساعت 22:30 در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. مارتین برست با حضور آل پاچینو، کریس اودانل، جیمز ربورن، گابریل انوار و فیلیپ سیمور هافمن سال 1992 این فیلم را به مدت 157 دقیقه ساخت.

بو گلدمن بر مبنای رمانی نوشته جیووانی آرپینو فیلمنامه این اثر را نوشت. این فیلم آمریکایی با نام اصلی "بوی خوش زن" بازسازی فیلمی ایتالیایی به همین نام به کارگردانی دینو ریسی است که سال 1974 ساخته شد. "بوی خوش زندگی" نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه‌ اقتباسی و بهترین بازیگر مرد شد که آل پاچینو اسکار را برد. فیلم در آمریکا 63 میلیون و در دنیا 71 میلیون دلار فروخت.

داستان "بوی خوش زندگی" درباره چارلی سیمز است که صاحب بورس یک کالج شده که قطعا درهای هاروارد را به رویش باز خواهد کرد. او برای تهیه پول بلیت هواپیمای خود به آگهی مراقبت از یک پیرمرد نابینا پاسخ مثبت می‌دهد. چارلی در برخورد اول پیرمرد را که سرهنگ بازنشسته ارتش است فردی مستبد و بداخلاق می‌یابد، اما به تدریج پی می‌برد که او چه ویژگی‌هایی دارد.

فیلم سینمایی "راز شب بارانی" جمعه اول تیرماه ساعت 10:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. این فیلم سال 1379 به نویسندگی و کارگردانی سیامک اطلسی ساخته شده و در آن فرهاد مهادیان، شقایق فراهانی، سیامک اطلسی، حسن شیرزاد، مرتضی فیروزی و اشکان قاسمی بازی کرده اند. داستان درباره پزشکی جوان است که در حال گذراندن دوره ماموریت در یکی از شهرهای جنوب کشور به اتهام قتل زنی به نام هانیه دستگیر و محاکمه می‌شود.

فیلم سینمایی "جنوبی" جمعه اول تیرماه در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم سال 1945 به کارگردانی ژان رنوار ساخته شد. هوگو باتلر، ویلیام فاکنر، نانالی جانسن و رنوار فیلمنامه این اثر را بر مبنای رمانی نوشته جرج سشنز پری نوشتند. در این فیلم زاکاری اسکات، بتی فیلد، بیولا باندی، بانی سانشاین، نورمن لوید به ایفای نقش پرداختند.

داستان این فیلم درباره سام تاکر است که تلاش می‌کند تا به کمک مادربزرگ (باندی)، همسر (فیلد) و فرزندانش زمینی بایر را به یک مزرعه حاصل خیز پنبه تبدیل کند، اما شرایط بد جوی، برخورد خصمانه همسایگان و بیماری یکی از بچه ها مانع از به ثمر رسیدن این تلاش می‌شود.

این واقعه نگری ساده و شاعرانه، که ماجراهای یک سال تلاش برای زندگی بهتر خانواده‌ای جنوبی را روایت می‌کند، سومین و بهترین فیلم آمریکایی رنوار به شمار می‌آید. ژان رنوار (1894-1979) یکی از مطرحترین فیلمسازان فرانسوی و سازنده فیلم ‌های "توهم بزرگ" (1937) و "قاعده بازی" (1939) است. فیلم "جنوبی" نامزد سه جایزه اسکار در بخش های بهترین کارگردانی، موسیقی و صدا در سال 1946 شد، اما نتوانست جایزه ای را از آن خود کند.

فیلم سینمایی"شغل ایتالیایی" جمعه اول تیرماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم محصول آمریکا و داستان جان و چارلی است که با یکی از دوستان نخبه و باهوش خود دست به سرقت شمش طلا می زنند، در این میان استیو به آنها خیانت می کند و بعد از کشتن جان و مجروح کردن چارلی ماشین آنها را در آب می اندازد و فرار می کند