همكاري ايران با بازرسان قانوني بوده است

به گزارش خبرگزاري مهردر اين مصاحبه كه توسط كارمند جديد اين راديو(كامليا انتخابي فرد ،روزنامه نگاريكي از روزنامه هاي توقيف شده )انجام شد، خانم مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گويد خبر وال استريت جورنال صحت ندارد و آنان طبق برنامه قبلي كه داشتند، در روز موعود يعني چهارشنبه تهران را ترك كردند. اما تا قبل از روز دوشنبه كه گزارش نهايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت، هيچ مقامي از آژانس بين المللي انرژي اتمي، رسما نمي تواند بگويد كه بازرسان از چه مناطقي بازديد كرده و يا نكرده اند.

فلمينگ افزود: به گفته يك ديپلمات، ايران اجازه نمونه برداري از شركت برق كلايه را به بازرسان نداده است. اين شركت برقي داراي فن آوري بسيار پيشرفته اي است كه آنها احتياج داشتند به تجزيه و تحليل بپردازند كه آيا در آنجا مواد هسته اي وجود دارد يا خير.

اودرحالي كه مدعي شد" مسلما اين مسئله در جلسه هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح خواهد شد و به احتمال زياد نظر كشورهاي عضو هيات مديره، نظر مساعدي نسبت به ايران نخواهد بود"افزود: ايران كارش قانوني بوده كه اجازه بازرسي را به اين نمايندگان نداده است، هرچند كه آقاي البرادعي از ايران خواسته بود كه آنها اجازه دهند از اين موسسه نمونه برداري كنند. آقاي البرادعي به خاطر شفافيت گزارش از آنها خواسته بود كه اين گفته ايران كه مي گويند آنها فعاليت سري براي توليد سلاح اتمي ندارد، تاييد شود. قرار است گزارش نهايي سازمان انرژي اتمي در مورد ايران، روز دوشنبه در وين مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.