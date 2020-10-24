به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی بلافاصله پس از اتمام بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی فصل گذشته اقدام به فسخ قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس کرد تا این تیم بدون حضور هافبک تاثیرگذار خود بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا را در کشور قطر پیگیری کرده و به فینال برسد.

ترابی تنها بخاطر طلب ۳۰ میلیون تومانی خود اقدام به فسخ یکطرفه با پرسپولیس کرد تا پس از ترانسفر به العربی قطر پولی بابت رضایتنامه به پرسپولیس ندهد.

رفتاری که با واکنش تند هواداران پرسپولیس روبرو شد تا این بازیکن در گفتگو با مسئولان باشگاه قول پرداخت پول رضایتنامه اش را بدهد.

با این حال هافبک پیشین سرخپوشان پایتخت با گذشت بیش از یک ماه از عقد قرارداد با العربی قطر، پولی به پرسپولیس نداده است تا این باشگاه بتواند بخشی از بدهی‌های خارجی خود را تسویه کند.

باشگاه پرسپولیس که روزهای بحرانی مدیریتی را پشت سر می‌گذارد همچنان منتظر اقدام ترابی است اما به دلیل فسخ یکطرفه قانونی که او انجام داده است نمی‌تواند شکایتی از بازیکن فصل گذشته خود داشته باشد.