85 پرونده شرکت های هرمی در حال رسیدگی است

رئیس دادگستری استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : برخوردهای صورت گرفته با عوامل این شرکت ها بسیار قاطع و سرسختانه بوده و منجر به متلاشی شدن 16 شبکه گسترده در منطقه و دستگیری عوامل آن شده است .

احمد تویسرکانی افزود : تاکنون 213 نفر از شهروندان استان کرمان از عوامل شرکت های هرمی به دستگاه قضایی شکایت کردند که در این زمینه 133 نفر دستگیر شدند و بعضی از متهمین هم اکنون در زندان به سر می برند و حکم قطعی تعدادی از آنها نیز صادر نشده است .