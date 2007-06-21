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۳۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۴

85 پرونده شرکت های هرمی در حال رسیدگی است

کرمان - خبرگزاری مهر : با تلاش مسئولان امنیتی در استان کرمان فعالیت 16 شرکت گلدکوئیست متوقف شد و 85 پرونده در این خصوص در حال بررسی است .

رئیس دادگستری استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : برخوردهای صورت گرفته با عوامل این شرکت ها بسیار قاطع و سرسختانه بوده و منجر به متلاشی شدن 16 شبکه گسترده در منطقه و دستگیری عوامل آن شده است .

احمد تویسرکانی افزود : تاکنون 213 نفر از شهروندان استان کرمان از عوامل شرکت های هرمی به دستگاه قضایی شکایت کردند که در این زمینه 133 نفر دستگیر شدند و بعضی از متهمین هم اکنون در زندان به سر می برند و حکم قطعی تعدادی از آنها نیز صادر نشده است .

این مسئول با اشاره به دستگیری 12 نفر از افراد مرتبط با شرکت های هرمی ، خاطرنشان کرد : با بررسی پرونده های این افراد مجازات های مربوط به این متخلفان تعیین خواهد شد و به زودی حکم آنها به صورت علنی اجرا می شود .

کد مطلب 505503

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