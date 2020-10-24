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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۲۶

به دلیل موقعیت مکانی؛

آتش‌سوزی پتروشیمی بندرامام ممکن بودعواقب جبران ناپذیری داشته باشد

آتش‌سوزی پتروشیمی بندرامام ممکن بودعواقب جبران ناپذیری داشته باشد

اهواز - مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام گفت: موقعیت مکانی آتش سوزی واحد آروماتیک این پتروشیمی به گونه‌ای بود که می‌توانست عواقب جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستمی در پی حادثه روز جمعه (دوم آبان ماه) در واحد آروماتیک پتروشیمی بندرامام خمینی با حضور در اداره اچ‌اس‌یی شرکت گفت: خوشبختانه با هماهنگی که در سطح منطقه انجام شده، چه در حوادث این‌چنینی و چه در حوادث طبیعی مانند سیل و … همدلی و هماهنگی خوبی در منطقه فراهم شده است و از این بابت از همه افرادی که در این حادثه ما را همراهی کردند، قدردانی می‌کنم.

وی به وضع خاص پتروشیمی بندرامام به‌دلیل تعدد واحدها و فرسودگی زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون همواره یکی از مدیران به‌عنوان کشیک مدیر در روزهای تعطیل برای حضور در مجتمع برنامه‌ریزی و این برنامه منظم اجرا شده است.

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با بیان اینکه شواهد اولیه بررسی‌ها بیانگر رپچر در یکی از خطوط حامل هیدروژن است، ادامه داد: موقعیت مکانی این حادثه به گونه‌ای بود که می‌توانست عواقب جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد زیرا همه خطوط این منطقه حاوی نفتا، ریفرمیت و هیدروژن است اما سرعت عمل همکاران در اداره بهره‌برداری و آتش‌نشانی منجر به کنترل دقیق این حادثه شد که از یکایک آن‌ها سپاسگزارم.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در واحد آروماتیک پتروشیمی بندرامام ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه روز جمعه (دوم آبان‌ماه) آغاز و با تلاش نیروهای اچ‌اس‌یی و بهره‌برداری در ساعت ۱۸ و ۲۵ دقیقه همان روز خاموش شد.

کد مطلب 5055055

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