به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستمی در پی حادثه روز جمعه (دوم آبان ماه) در واحد آروماتیک پتروشیمی بندرامام خمینی با حضور در اداره اچ‌اس‌یی شرکت گفت: خوشبختانه با هماهنگی که در سطح منطقه انجام شده، چه در حوادث این‌چنینی و چه در حوادث طبیعی مانند سیل و … همدلی و هماهنگی خوبی در منطقه فراهم شده است و از این بابت از همه افرادی که در این حادثه ما را همراهی کردند، قدردانی می‌کنم.

وی به وضع خاص پتروشیمی بندرامام به‌دلیل تعدد واحدها و فرسودگی زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون همواره یکی از مدیران به‌عنوان کشیک مدیر در روزهای تعطیل برای حضور در مجتمع برنامه‌ریزی و این برنامه منظم اجرا شده است.

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با بیان اینکه شواهد اولیه بررسی‌ها بیانگر رپچر در یکی از خطوط حامل هیدروژن است، ادامه داد: موقعیت مکانی این حادثه به گونه‌ای بود که می‌توانست عواقب جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد زیرا همه خطوط این منطقه حاوی نفتا، ریفرمیت و هیدروژن است اما سرعت عمل همکاران در اداره بهره‌برداری و آتش‌نشانی منجر به کنترل دقیق این حادثه شد که از یکایک آن‌ها سپاسگزارم.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در واحد آروماتیک پتروشیمی بندرامام ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه روز جمعه (دوم آبان‌ماه) آغاز و با تلاش نیروهای اچ‌اس‌یی و بهره‌برداری در ساعت ۱۸ و ۲۵ دقیقه همان روز خاموش شد.