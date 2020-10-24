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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۰۸

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دهلران:

۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهلران به سیستم های مدرن مجهز شد

۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهلران به سیستم های مدرن مجهز شد

دهلران - رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: در ۶ سال گذشته بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دهلران به سیستم های آبیاری مدرن قطره ای و زهکشی مجهز شده است.

عباس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اراضی زراعی مستعد کشاورزی شهرستان ۱۰۳ هزار هکتار است که از این میزان ۶۷ هزار هکتار آبی و ۳۶ هکتار اراضی دیم است.

وی گفت: سالانه ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان دهلران تولید می‌شود که ارزش ریالی آنها حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

احمدی افزود: حدود ۵۵ سال پیش کل تولید گندم در شهرستان دهلران یک هزار و ۵۰۰ تن بوده که تنها در سال گذشته بیش از ۱۶۰ هزار تن گندم توسط مراکز خرید از کشاورزان خریداری شده است.

وی گفت: تعداد هشت سیلوی تمام مکانیزه با ظرفیت ۲۲۰ هزار تن ذخیره گندم در شهرستان وجود دارد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دهلران اظهار کرد: در ۶ سال گذشته بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دهلران به سیستم‌های آبیاری مدرن قطره‌ای و زهکشی مجهز شده است.

کد مطلب 5055066

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