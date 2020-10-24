آمار کل فوتی های کرونا در اردبیل به ۷۱۴ نفر رسید

شهرام حبیب زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متأسفانه میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان اردبیل نسبت به میانگین کشوری پایین است اظهار کرد: رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در سطح کشور ۴۲ درصد است که متأسفانه این رقم در استان اردبیل ۳۸ درصد اعلام شد.

وی با بیان اینکه قطع زنجیره شیوع این بیماری مستلزم همکاری مستقیم مردم است، افزود: میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی در سطح کشور ۵۱ درصد و در وسایل نقلیه عمومی ۴۸ درصد است که این رقم‌ها به ترتیب در استان اردبیل ۴۲ درصد و ۴۱ درصد است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از استفاده ۶۲ درصد از شاغلین اصناف، فروشگاه‌ها و صنایع از ماسک در استان خبر داد و گفت: این میزان رعایت استفاده از ماسک در کشور ۶۱ درصد اعلام شده و نیز کارکنان ادارات و بانک‌ها نیز به رغم حساسیت‌های لازم ۸۳۶ درصد در کشور و ۷۶ درصد در استان برآورد شد.

حبیب زاده به آمار بیماران کرونا در ۲۴ ساعت گذشته نیز اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان بستری و خوشبختانه ۴۸ نفر نیز با بهبودی حال عمومی از بیمارستان مرخص شدند.

بستری ۲۹۹ نفر در بیمارستان‌های اردبیل

وی از فوت چهار نفر از بیماران در یک روز گذشته در استان اردبیل خبر داد و افزود: با آمار فوتی‌های روز گذشته کل آمار جانباختگان ویروس کرونا در استان از زمان شیوع به ۷۱۴ نفر رسید که یقین داریم در سایه مراقبت‌های و رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانستیم شاهد مرگ این همشهریان و هم استانی‌ها نباشیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند، افزود: متأسفانه ۶۲ نفر از این بیماران در بخش‌های آی. سی. یو بستری هستند که عمدتاً از حال عمومی خوبی برخوردار نیستند و آرزوی شفا برایشان داریم.

تجمع در مجالس عروسی و ترحیم نگران کننده است

حبیب زاده آمار کل بستری شدگان این بیماری را در استان اردبیل ۸ هزار و۷۶۶ نفر و بهبود یافتگان را ۷ هزار و ۶۶۷ نفر اعلام کرد و گفت: کماکان توصیه ما به مردم استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و نیز ضدعفونی دست و وسایل پرکاربرد بوده و در صورت رعایت این موارد می‌تواند به برگشت به وضعیت‌های قابل کنترل بیماری امیدوار بود.

وی شروع برگزاری مراسم عروسی با توجه به پایان یافتن ماه صفر را یکی از تهدیدهای سلامتی مردم عنوان کرد و افزود: متأسفانه شاهد تجمعات مردم در برخی مجالس عروسی و ترحیم هستیم که نگرانی‌هایی برای کادر درمان به دنبال دارد که از مردم می‌خواهیم ظرفیت‌های تجهیزاتی بیمارستانها، کمبود نیروی انسانی و نیز خستگی کادر درمان را در نظر بگیرند.