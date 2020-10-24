کرمانی ها از تسهیلات کرونا استقبال نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تسهیلات مصوب ویژه کرونا که در ستاد ملی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: شرایط این تسهیلات سود ۱۲ درصد، بازپرداخت ۲۴ ماهه و سه ماه تنفس است و متقاضیان تا ۳۰ مهر می‌توانستند برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کنند.

وی سهم استان کرمان از این تسهیلات را هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: در کرمان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در این زمینه ثبت نام داشته‌ایم که در حال پرداخت است.

اسماعیلی در خصوص بخش گردشگری بیان کرد: علیرغم گذشت چندین ماه همچنان واحدهای این بخش شروع به فعالیت نکرده‌اند و امکان دریافت و پرداخت این وام با هر سودی را ندارند و خواستار دریافت وام‌های بلاعوض هستند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه افراد گمان می‌کنند توان پرداخت این وام را ندارند ثبت نام در سامانه کارا بسیار کم بوده است.