به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور در «نشست دلالت‌های بیانیه گام دوم در ساحت حکمرانی فضای مجازی» در پاسخ به این سوال که جایگاه فضای مجازی در بیانیه گام دوم کجاست، گفت: فضای مجازی ساحت دوم زندگی انسان‌ها است و صرفاً یک حوزه راهبردی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی نیست بلکه ساحت دوم حکمرانی است و از این‌رو تمام محورهای بیانیه گام دوم را می‌توان به حوزه فضای مجازی ترجمه کرد.

وی حاکم اصلی فضای مجازی موجود را آمریکا دانست به این معنا که فضای مجازی جهان یک حکمران اصلی دارد و آن آمریکا است و سایر کشورها در ذیل حکمرانی آمریکایی‌ها هستند و صرفاً چین و روسیه حداقل‌هایی از استقلال را توانسته‌اند کسب کنند.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در واقع ما در شرایط استعمار مجازی به سر می‌بریم؛ ازاین‌رو، شاخص‌های ملی و دینی ما در فضای مجازی موجود تضعیف شده و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی یعنی جمهوریت، اسلامیت و استقلال در فضای مجازی نحیف‌تر شده است.

اینستاگرام و تلگرام فعالیت کاربران ایرانی را رگولاتوری می‌کنند

نجف‌پور با اشاره به اینکه استفاده از پلتفرم‌های خارجی باعث شده است کلان‌داده‌های جامعه ایران در اختیار دیگران و دشمنان قرار گیرد و نامحرمان از آن برای دستکاری اذهان و رفتار ایرانیها استفاده می‌کنند، گفت: ما حتی نمی‌توانیم قوانین و مقررات خودمان را در عرصه حضور و فعالیت کاربران‌مان در پلتفرمها و پیام رسان‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام اجرایی کنیم و برای مثال هم اکنون اینستاگرام و تلگرام هستند که فعالیت مجازی کاربران ایرانی و محتواها را رگولاتوری می‌کنند.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: آنچه باعث شده است کشور نتواند گام‌های اصلی حکمرانی فضای مجازی را بردارد، مدیریت دوگانه فضای مجازی است؛ به این معنا که نظام هنوز نتوانسته است کنشگران مختلف را در ذیل سیاستهای کلان فضای مجازی مدیریت کند و برخی کنشگران حکمرانی کشور با نگاه درون حزبی و گروهی به این فضا می‌نگرند و نگاه کلان ملی و منافع کلان جامعه را ندارند و این بزرگترین فاجعه است.

نجف‌پور با اشاره به فرآیند پنج‌گانه تحقق تمدن اسلامی (انقلاب، نظام‌سازی، دولت‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی) توضیح داد: محورهای مختلف بیانیه گام دوم را باید ذیل این پنج گام مطالعه کرد.

انقلاب مجازی باید شکل گیرد

وی افزود: وضعیت کنونی جامعه ایرانی از مرحله انقلاب، نظام‌سازی و دولت‌سازی عبور کرده و به مرحله جامعه‌سازی رسیده است و بیانیه گام دوم در پی ترسیم چگونگی جامعه‌سازی برای نیل به تمدن‌سازی است. اما در فضای مجازی، جامعه ایرانی در مرحله پیشاانقلاب به سر می‌برد و باید نخست، انقلاب کند و از زیر استعمار مجازی بیگانگان بیرون بیاید و استقلال و امنیت خود را تامین کند. این انقلاب باید مبتنی بر اهداف و هویت اسلامی ایرانی جامعه انجام شود و استقلال، آزادی اسلامیت و جمهوریت را در پی داشته باشد. برای مثال هم اکنون قسمتی از تلاش‌های ما در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تامین هدف استقلال کشور است.

این پژوهشگر فضای مجازی ادامه داد: تمامی بندهایی که رهبری در برکات انقلاب اسلامی برشمرده است، در حوزه غیرمجازی است و هم اکنون نیز ضرورتاً باید در حوزه فضای مجازی هم جزو اولویتهای ما قرار گیرد؛ بدین صورت که جمهوری اسلامی تمامی توفیقات چهل ساله خود در ساحت غیرمجازی را باید در عرصه مجازی هم تکرار کند و این به غیر از سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی بیانیه برای گام دوم انقلاب است.

وی در باب دلالت‌های بیانیه گام دوم در حوزه حکمرانی فضای مجازی به محورهای ذیل اشاره کرد:

۱. توسعه روش‌مند فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه کشور

۲. مشارکت مردم در حکمرانی فضای مجازی

۳. ارتقا سواد حکمرانی فضای مجازی مردم

۴. توسعه عدالت در / با فضای مجازی

۵. توسعه معنویت و اخلاق اسلامی در ساحت فضای مجازی

۶. ورود روش‌مند مردم جریان انقلاب در تولید خدمات و محتوای هدفمند و فاخر در فضای مجازی

۷. ارتقای حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی

۸. توسعه علم و پژوهش در عرصه فضای مجازی برای نظام سازی، دولت سازی و جامعه اسلامی

۹. توسعه اقتصاد و کسب و کارهای فضای مجازی

۱۰. توسعه سرویس‌ها و پلتفرم‌های بومی

۱۱. مطالبه سلامت و کارآمدی حاکمیت با استفاده از فضای مجازی

۱۲. حضور و فعالیت روشمند در عرصه و گستره منطقه و بین المللی فضای مجازی

۱۳. معماری فضای مجازی کشور بر اساس شاخص‌های اسلامی ایرانی

به گزارش مهر، نشست دلالت‌های بیانیه گام دوم در ساحت حکمرانی فضای مجازی با حضور دکتر عزیز نجف‌پور آقابیگلو رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر سید محمدحسین هاشمیان رئیس گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و با دبیری علمی دکتر سیدجمال قریشی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.