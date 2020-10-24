۱۰۰ واحد صنفی متخلف در دامغان پلمب شد/ تذکر به ۵۰۰ واحد صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید رضا علوی صبح شنبه در دیدار با مسئولان اصناف دامغان به میزبانی فرماندهی انتظامی شهرستان از پلمب ۱۰۰ واحد صنفی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد ۵۰ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل و پروتکل‌های بهداشتی و مابقی عدم رعایت قوانین صنفی از سوی اداره اماکن و نظارت پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی دامغان پلمپ شد.

وی با بیان اینکه چهار هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی دامغان از سوی اداره اماکن و نظارت پلیس اطلاعات و امنیت صورت گرفت که به ۵۰۰ واحد صنفی تذکر داده شد، افزود: اصناف بزرگترین لایه جمعیتی تأثیر گذار در جامعه است و اصناف به عنوان اصل مهم و کلیدی در جامعه علاوه بر کار کردهای اقتصادی و به گردش در آوردن موتور رو به جلو پیشرفت‌های اقتصادی دارند.

فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه امنیت اقتصادی، نتیجه همدلی و همکاری پلیس و اصناف است و همه ما باید در تحقق آن تلاش کنیم، ابراز داشت: همراهی و مشارکت اصناف و بازاریان با پلیس تضمین کننده امنیت پایدار جامعه است.

علوی بیان کرد: امنیت یک تولید عمومی و جمعی است و همه ما مسئول هستیم و اصناف و بازاریان نیز در تولید امنیت بسیار تأثیرگذار هستند.