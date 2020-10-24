به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر،باتوجه به ارتقای جایگاه IPG ایران کیش در سال ۹۹، پذیرنده هایی چون دفاتر پیشخوان دولت، دانشگاه آزاد، کارگزاری‌های بورس، تپ سی و … همکاری خود را با ایران کیش آغاز کرده اند.

از مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتقا نرم افزاری می‌توان به بهبود طراحی صفحه درگاه پرداخت و افزودن قابلیت‌های نمایش کارت‌های مشتریان و افزایش امنیت مبادلات اشاره کرد.

افزایش تعداد سرورها و تجهیزات لازم در جهت افزایش سرعت و تراکنش‌های موفق نیز از سایر اقدامات در حوزه درگاه‌های پرداخت اینترنتی است.

توسعه فعالیت‌ها و ابزارهای فراتر از دستگاه پوز یکی از کارهای جدی است که ایران کیش طی یکسال ونیم گذشته در راستای مسیر نوین این شرکت نسبت به آن اقدام کرده است.