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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۳۵

آغاز همکاری‌های جدید ایران کیش همزمان با صعود در IPG

آغاز همکاری‌های جدید ایران کیش همزمان با صعود در IPG

جایگاه شرکت ایران کیش در IPG با رشد ۲.۵۶ درصد روبه رو شده است. 

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر،باتوجه به ارتقای جایگاه IPG ایران کیش در سال ۹۹، پذیرنده هایی چون دفاتر پیشخوان دولت، دانشگاه آزاد، کارگزاری‌های بورس، تپ سی و … همکاری خود را با ایران کیش آغاز کرده اند.

از مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتقا نرم افزاری می‌توان به بهبود طراحی صفحه درگاه پرداخت و افزودن قابلیت‌های نمایش کارت‌های مشتریان و افزایش امنیت مبادلات اشاره کرد.

افزایش تعداد سرورها و تجهیزات لازم در جهت افزایش سرعت و تراکنش‌های موفق نیز از سایر اقدامات در حوزه درگاه‌های پرداخت اینترنتی است.

توسعه فعالیت‌ها و ابزارهای فراتر از دستگاه پوز یکی از کارهای جدی است که ایران کیش طی یکسال ونیم گذشته در راستای مسیر نوین این شرکت نسبت به آن اقدام کرده است.

کد مطلب 5055107

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