شالیکوبی صحیح جلوی ورود 400 هزار تن برنج وارداتی را می گیرد

ولی الله فرزانه ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : مازندران دارای 237 هزار و 500 هکتار اراضی شالیزاری است که به کشت ارقام مختلف برنج اختصاص دارد و از این میزان 125 هزار و 500 هکتار ارقام پرمحصول و 112 هزار هکتار ارقام بومی و محلی را شامل می شود.
وی تصریح کرد : تعداد واحدهای شالیکوبی فعال استان حدود هزار و 250 واحد بوده که تراکم ناموزون این واحدها قابل توجه است و میانگین راندمان تبدیل ارقام مختلف برنج استان 62 درصد است.
رئیس کارگروه صنعت و معدن استان یادآور شد : برای اصلاح ساختار یک واحد شالیکوبی مدرن به هزار و 300 میلیون ریال اعتبار نیاز است.
فرزانه تاکید کرد : 30 واحد شالیکوبی مدرن در مازندران با 36 هزار میلیون ریال اعتبار ساخته شده و 142 واحد شالیکوبی در استان برای دریافت اعتبارات بنگاه های زود بازده به بانک ها معرفی شده اند.
وی بیان داشت : برنامه اصلاح ساختار شالیکوبی های استان بر اساس اعتبار پیش بینی شده از محل سفر رئیس جمهوری به مبلغ 450 هزار میلیون ریال در طول سه سال برای 350 واحد است .
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