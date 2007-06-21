شالیکوبی صحیح جلوی ورود 400 هزار تن برنج وارداتی را می گیرد

ولی الله فرزانه ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : مازندران دارای 237 هزار و 500 هکتار اراضی شالیزاری است که به کشت ارقام مختلف برنج اختصاص دارد و از این میزان 125 هزار و 500 هکتار ارقام پرمحصول و 112 هزار هکتار ارقام بومی و محلی را شامل می شود .

وی تصریح کرد : تعداد واحدهای شالیکوبی فعال استان حدود هزار و 250 واحد بوده که تراکم ناموزون این واحدها قابل توجه است و میانگین راندمان تبدیل ارقام مختلف برنج استان 62 درصد است .

رئیس کارگروه صنعت و معدن استان یادآور شد : برای اصلاح ساختار یک واحد شالیکوبی مدرن به هزار و 300 میلیون ریال اعتبار نیاز است .

فرزانه تاکید کرد : 30 واحد شالیکوبی مدرن در مازندران با 36 هزار میلیون ریال اعتبار ساخته شده و 142 واحد شالیکوبی در استان برای دریافت اعتبارات بنگاه های زود بازده به بانک ها معرفی شده اند .