سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان تهران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در بخشی از حکم دکتر سلطانی فر به پریچهره آمده است:
«امیداست با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات، ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف استان و فراهم نمودن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این رضا گل محمدی به عنوان رئیس این اداره کل فعالیت میکرد که به علت بازنشسته بودن مسئولیت خود را ترک کرد.
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