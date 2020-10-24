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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان تهران معرفی شد

سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان تهران معرفی شد

وزیر ورزش وجوانان طی حکمی نصرالله پریچهره را به عنوان سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در بخشی از حکم دکتر سلطانی فر به پریچهره آمده است:

«امیداست با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات، ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف استان و فراهم نمودن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این رضا گل محمدی به عنوان رئیس این اداره کل فعالیت می‌کرد که به علت بازنشسته بودن مسئولیت خود را ترک کرد.

کد مطلب 5055134

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