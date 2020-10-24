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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۰۷

مدیرکل دامپزشکی گلستان:

مرحله دوم طرح واکسیناسیون طیوربومی علیه نیوکاسل در گلستان آغاز شد

مرحله دوم طرح واکسیناسیون طیوربومی علیه نیوکاسل در گلستان آغاز شد

گرگان- مدیرکل دامپزشکی استان گلستان از اجرای مرحله دوم طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه نیوکاسل خبرداد و گفت: در مرحله دوم اجرای این طرح یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه طیور بومی واکسینه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محرابی پیش از ظهر شنبه در خصوص طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی، اظهارکرد: طرح ملی واکسیناسیون رایگان طیور بومی در روستاهای استان گلستان علیه بیماری واگیردار نیوکاسل با همکاری دامپزشکی و دهیاری‌ها در سطح روستاهای استان در حال اجرا است.

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان گفت: هدف از اجرای این طرح ایمن‌سازی طیور بومی اعم از مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین و کبوتر است.

محرابی افزود: با این عمل میزان قابل‌توجهی از شیوع بیماری در طیور صنعتی کاسته خواهد شد و از همین رو سهم بسزایی در بالا بردن بهره‌وری اقتصادی در این صنعت دارد.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت کاملاً رایگان اجرا می‌شود و استقبال خوبی هم در فاز اول از آن صورت گرفته است، تصریح کرد: در مرحله دوم اجرای این طرح پیش بینی می‌شود یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه طیور بومی علیه این بیماری واکسینه شوند.

محرابی تاکید کرد: در این فاز که به مدت یک ماه انجام می‌شود اولویت با طیور روستایی است که بیشترین احتمال درگیری و نزدیک‌ترین فاصله را با مزارع پرورش طیور صنعتی داشته‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان بیان کرد: در فاز اول این طرح هم که نیمه اول سال جاری انجام شد یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه طیور بومی استان مورد واکسیناسیون قرار گرفت.

وی افزود: همکاری روستاییان در اجرای هر چه‌بهتر و سریع‌تر این طرح کمک شایانی به ما می‌کند تا بتوانیم سطح ایمنی قابل قبولی در جمعیت طیور روستایی داشته باشیم.

کد مطلب 5055137

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