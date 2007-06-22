احتمال شیوع بیماریهای عفونی بر اثر مصرف محصولات لبنی غیر پاستوریزه

دکتر مینو محرز، با اشاره به آغاز فصل تابستان و شروع مسافرت ها، به خبرنگار مهر گفت: استفاده از آبهای نا مطمئن از سالم بودن آنها، مصرف غذاهای بین راهی و...، زمینه ابتلا به انواع بیماریهای گوارشی را فراهم می سازد.

به گفته وی، اسهال و استفراغ را می توان به عنوان علائم ابتلا به بیماریهای گوارشی دانست که بیشتر در بین کودکان و نوجوان شیوع می یابد.

رئیس انجمن علمی بیماریهای عفونی با اذعان به اینکه بیماریهای فصلی تنها شامل فصل تابستان نمی شود و شیوع آن در زمستان بیشتر است، تصریح کرد: آغاز مسافرتهای تابستانی باعث می شود که شیوع این قبیل بیماریها افزایش یابد.

محرز همچنین تاکید کرد: متاسفانه، یکی دو سال است که کنترل خیلی دقیق بر روی مواد غذایی نیست و اغلب شاهد هستیم که محصولات لبنی غیر پاستوریزه به وفور تولید و توزیع می شود.

به گفته وی، تهیه پنیرهای غیر پاستوریزه از جمله فرآورده های دامی است که مصرف آنها در اغلب نقاط کشور مشاهده می شود.

محرز، شستن زیاد دستها با صابون را بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عفونی عنوان کرد و افزود: نخوردن غذاهای بین راهی و همچنین استفاده از آبهای معدنی و سالم، می تواند از شیوع این قبیل بیماریها جلوگیری کند.