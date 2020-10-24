لزوم ادغام شماره تلفن های اضطراری/ تهران پایلوت این کار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران صبح امروز در همایش امنیت، سلامت و ایمنی اظهار کرد: زیرساخت‌های شهر نیاز به توجهات بیشتری دارد و باید تمامی دستگاه‌ها و نهادها کنار هم قرار بگیرند و کمک کنند تا حوادث از سه بعد ایمنی، امنیتی و سلامت کاهش پیدا کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: در بسیاری از نقاط دنیا مردم در مواقع اضطراری فقط با یک شماره تماس می‌گیرند اما در ایران هنوز این اتفاق روی نداده و به نظرم وقت آن رسیده که در تهران این اتفاق روی دهد.

وی گفت: قرار گرفتن سازمان‌ها و نهادهای مختلف کنار یکدیگر منجر به هم افزایی می‌شود و نباید فکر کنیم اگر سازمان‌ها در حوادث با هم ادغام شوند و در کنار یکدیگر قرار گیرند منجر به تداخل در انجام وظایف شأن می‌شود.