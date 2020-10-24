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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

داوری خبر داد؛

لزوم ادغام شماره تلفن های اضطراری/ تهران پایلوت این کار شود

لزوم ادغام شماره تلفن های اضطراری/ تهران پایلوت این کار شود

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: در بسیاری از نقاط دنیا مردم در مواقع اضطراری فقط با یک شماره تماس می‌گیرند اما در ایران هنوز این اتفاق روی نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران صبح امروز در همایش امنیت، سلامت و ایمنی اظهار کرد: زیرساخت‌های شهر نیاز به توجهات بیشتری دارد و باید تمامی دستگاه‌ها و نهادها کنار هم قرار بگیرند و کمک کنند تا حوادث از سه بعد ایمنی، امنیتی و سلامت کاهش پیدا کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: در بسیاری از نقاط دنیا مردم در مواقع اضطراری فقط با یک شماره تماس می‌گیرند اما در ایران هنوز این اتفاق روی نداده و به نظرم وقت آن رسیده که در تهران این اتفاق روی دهد.

وی گفت: قرار گرفتن سازمان‌ها و نهادهای مختلف کنار یکدیگر منجر به هم افزایی می‌شود و نباید فکر کنیم اگر سازمان‌ها در حوادث با هم ادغام شوند و در کنار یکدیگر قرار گیرند منجر به تداخل در انجام وظایف شأن می‌شود.

کد مطلب 5055151

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