ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی آزاد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۹ رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز شنبه (۳ آبان) آغاز شد.

پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

پذیرفته شدگان کلیه محل های دانشگاهی جهت اطلاع از زمان و چگونگی تحویل مدارک به آدرس سایت واحددانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.