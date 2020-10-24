به گزارش خبرنگار مهر، حشمت امان الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع بلاتکلیفی هیئت کشتی لرستان، اظهار داشت: این هیئت مدت زیادی به صورت سرپرستی و بلاتکلیف اداره می‌شد.

مجمع هیئت کشتی لرستان برگزار می‌شود

وی، عنوان کرد: در این رابطه اختلافاتی بین اداره کل ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون کشتی وجود داشت که خوشبختانه این اختلافات حل و فصل شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته تاریخ برگزاری مجمع مشخص شده است، افزود: مجمع هیئت کشتی لرستان روز دوشنبه هفته جاری ۵ آبان ماه و در ساعت ۱۱ برگزار خواهد شد.

امان الهی، تصریح کرد: این مجمع با حضور دبیر فدراسیون کشتی برگزار می‌شود.

معضل سرپرستی در هیئت ورزشی قایقرانی

وی با تاکید بر اینکه اداره کل ورزش و جوانان در این رابطه از هیچ گزینه‌ای جانبداری نخواهد کرد، گفت: این امر در همه رشته‌های ورزشی استان مدنظر است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان، بیان داشت: ورزشکاران کشتی استان بدانند که مجمع و رأی اعضای مجمع رئیس هیئت کشتی استان را تعیین تکلیف می‌کند.

امان الهی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات هیئت قایقرانی استان در رابطه با محل تمرین اشاره کرد و گفت: یکی از هیئت‌هایی که در آن با چالش مواجه هستیم، هیئت قایقرانی بوده چرا که مدت زیادی بوده که با سرپرست اداره می‌شود.

پیگیری برای حل مشکل محل تمرین ورزشکاران قایقران

وی با تاکید بر اینکه برنامه داریم که وضعیت هیئت قایقرانی استان را نیز تعیین تکلیف کنیم، تصریح کرد: در این راستا کارهای قانونی این امر در حال انجام است و اولین برنامه این بوده که ریاست این هیئت را تعیین تکلیف کنیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به مشکل محل تمرین ورزشکاران هیئت قایقرانی استان، افزود: دریاچه «کیو» و پارک «شاپوری» متعلق به شهرداری است و به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

امان الهی با بیان اینکه در سنوات گذشته شهرداری، شورای شهر و… با هیئت قایقرانی همکاری داشته‌اند، ادامه داد: بنا به دلایلی و شاید به خاطر این اینکه هنوز وضعیت هیئت قایقرانی تعیین تکلیف نشده برای برگزاری تمرینات این هیئت در دریاچه «کیو» یک سری مشکلات داریم که تلاش می‌کنیم ابتدا وضعیت ریاست این هیئت را تعیین تکلیف کنیم و سپس با برنامه ریزی های لازم شهرداری، شورای شهر و… مانند گذشته در رابطه با محل تمرینات نیز با ما همکاری خواهند کرد.