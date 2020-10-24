جهانگیر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نوسازی و احداث مدارس از وظایف مهم اداره نوسازی است، گفت: در سال گذشته با تمام مدارس خشتی و گلی در استان خداحافظی کردیم.

وی با بیان اینکه استاندارد سازی مدارس را به جد دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: از سه هزار و ۸۵۸ کلاس که سیستم گرمایشی غیر استاندارد داشتیم که از این تعداد دو هزار و۹۸۷ مدرسه را استاندارد سازی کردیم.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان، گفت: امسال سه هزار و ۸۵۸ مدرسه به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز می‌شوند و امسال مدرسه نفتی و غیر استاندارد در استان وجود نخواهد داشت.

صفر ی تاکید کرد: استانداری سازی سیستم گرمایشی این تعداد مدرسه در استان بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی گفت: مردم در استان زنجان اگر مدرسه شهری و روستایی که سیستم گرمایشی غیر استاندارد و نفتی وجود دارد به اداره نوسازی گزارش بدهند شاید از قلم افتاده باشد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان، ابراز داشت: اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان نسبت به توسعه تعلیم و تربیت دانش آموزان اهداف خوبی را دنبال خواهد کرد.