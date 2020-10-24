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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۲۵

ماسک رایگان بین اقشار مختلف مردم بندر گناوه توزیع شد

ماسک رایگان بین اقشار مختلف مردم بندر گناوه توزیع شد

گناوه- مسئول خانه سازمان‌های مردم نهاد گناوه گفت: سازمان‌های مردم نهاد شهرستان گناوه با همکاری هلال احمر در اقدامی مشترک و نمادین ماسک رایگان بین اقشار مختلف مردم این بندر توزیع کردند.

مصطفی خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان‌های مردم نهاد شهرستان گناوه از بدو شیوع بیماری کرونا برنامه‌های مختلفی را در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود ویاری رساندن به هموطنان و همشهریان همگام با دیگر حافظان سلامت به صورت خودجوش اجرا کرده است.

مسئول خانه سازمان‌های مردم نهاد گناوه افزود: با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا در سطح جامعه و قرمز شدن وضعیت شهرستان گناوه در حرکتی نمادین برای تشویق مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فعالین مدنی در سازمان‌های مردم نهاد و جمعیت هلال احمر، ماسک رایگان بین شهروندان توزیع کردند.

وی گفت: فعالان مدنی در سازمان‌های مردم نهاد و جمعیت هلال احمر شهرستان ضمن اجرای این برنامه از مردم خواستند که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در جهت کاهش ویروس کرونا مددکار مدافعان سلامت باشند.

خرمی بیان کرد: با توجه به در پیش بودن فصل سرما و احتمال فراگیر شدن سایر بیماری‌های فصلی همه باید در جهت ایمن سازی جامعه خود تلاش کنند و این یک مسئولیت همگانی است.

کد مطلب 5055173

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