هزینه ۴.۵ میلیاردی جهت اقدامات آبخیزداری حوزه آبخیز«توچال» پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی گلستانی صبح شنبه در جریان بازدید از پروژههای آبخیزداری اجرا شده در حوزه آبخیز توچال پاکدشت که با حضور هادی تمهیدی فرماندار این شهرستان انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شهرستان دارای ۷ حوزه آبخیز است که تمامی این حوزههای آبخیز در شمال این شهرستان واقع شدهاند که حوزه آبخیز توچال با توجه به شرایط توپوگرافی و شکل آن جزو حوزههای آبخیز بحرانی از لحاظ سیل خیزی محسوب میشود.
وی افزود: در این حوزه آبخیز عملیات مکانیکی شامل احداث دو سازه بزرگ سنگی-ملاتی در عرض رودخانه توچال و مرمت و بازسازی ۷ مورد کف بند به حجم عملیات ۳۷۰۰ مترمکعب انجام شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت بیان داشت: در حوزه آبخیز توچال این شهرستان اقدامات گابیون بندی در خروجی این حوزه آبخیز به حجم ۲۵۰۰ متر مکعب به مرحله اجرا درآمده و عملیات خشکه چین به حجم یک هزار مترمکعب نیز در سرشاخههای فرعی این حوزه آبخیز اجرایی شده است.
گلستانی با بیان اینکه این اقدامات با اعتباری معادل ۴.۵ میلیارد تومان و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انجام شده است، به برخی کارکردهای مؤثر فعالیتهای آبخیزداری اشاره کرد و اذعان داشت: این گونه اقدامات علاوه بر کنترل سیل و کاهش خسارات، موجب کنترل فرسایش خاک، تقویت سفرههای آب زیرزمینی و بهبود پوشش گیاهی میشود.
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