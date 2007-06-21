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۳۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۶

پارکینگ طبقاتی در بندر عباس احداث می شود

پارکینگ طبقاتی در بندر عباس احداث می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر : با همکاری بخش خصوصی و شهرداری بندر عباس پارکینگ طبقاتی 6 هزار و 500 متر مربعی در هفته دولت در بندر عباس مورد بهره برداری قرار می گیرد .

به گزارش مهر ، معاون فنی و عمرانی شهرداری بندرعباس اعلام کرد : پارکینگ طبقاتی خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی بندر عباس با مساحت 6 هزار و 500 متر مربع در هفته دولت به بهره‌برداری می رسد.

این پارکینگ نخستین پارکینگ طبقاتی شهربندرعباس است و در 6 طبقه توسط شهرداری بندرعباس  با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده است.

هدف از اجرای این طرح ، خدمات‌دهی بیشتر به شهروندان، تامین پارکینگ‌های مناسب خودرو و وسایل نقلیه عمومی و کاهش بار ترافیک عنوان عنوان شده است .

در همین راستا پارکینگ طبقاتی کارگزاری توسط شهرداری بندرعباس با مشارکت بخش خصوصی با 40 درصد پیشرفت فیزیکی نیز در دست ساخت است.

با بهره‌برداری از این پارکینگ‌ها بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به ترافیک و توقف خودروها و وسایل نقلیه در مرکز شهر برطرف خواهد شد.

کد مطلب 505518

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