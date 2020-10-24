اجرای طرح برق امید مشوق خوبی برای مصرف بهینه برق است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی بی‌غش روز شنبه در آئین افتتاح دفتر برق شهر توره و پروژه نوسازی شبکه فرسوده بخش زالیان اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان مرکزی جز بزرگترین دستگاه‌های خدمت‌رسان در استان است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح برق امید موجب کاهش هزینه‌های کشور خواهد شد، افزود: از سویی کاستن از نیاز حجم برق مورد نیاز، سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاه‌ها را کم خواهد کرد و از سویی دیگر می‌تواند هزینه‌های زیست محیطی و آلودگی‌ها را که به دلیل مصرف سوخت و انتشار گاز CO2 نیروگاه‌ها به کشور تحمیل می‌شود، کاهش یابد.

احمدی بی‌غش بیان کرد: اجرای طرح برق امید می‌تواند با تخفیف صد درصدی به گروه‌های کم مصرف، فرصتی مناسب برای سایر مشترکان به منظور مصرف بهینه برق باشد.

طرح برق امید مشوق خوبی برای مشترکین است

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: از آبان ماه طرح برق امید همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی نیز اجرا می‌شود.

وی در خصوص جزئیات اجرای این طرح بیان کرد: مشترکان برق از این پس به جای طبقه بندی در ۲ گروه کم مصرف و پر مصرف، به سه گروه کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف دسته بندی می‌شوند و هزینه برق کم مصرف‌ها رایگان محاسبه می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان کرد: کم مصرف‌ها هم به مشترکانی اطلاق می‌شود که از مهرماه تا اردیبهشت ماه مصرف متوسط ماهانه انرژی برق آن‌ها تا ۸۰ کیلووات ساعت و برای ماه‌های گرم (خرداد تا شهریور) تا ۱۰۰ کیلووات ساعت باشد.

الله‌داد افزود: خوش مصرف‌ها نیز مشترکانی هستند که در ماه‌های مهر تا اردیبهشت بین ۸۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت متوسط مصرفشان باشد و در چهار ماه دیگر سال متوسط مصرفشان بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت باشد و مشترکان پرمصرف نیز در ماه‌های گرم بالای ۳۰۰ کیلووات ساعت و در سایر ماه‌های سال بیش از ۲۰۰ کیلووات ساعت مصرف برقشان است.

وی عنوان کرد: ۳۱ درصد از مشترکان برق خانگی استان مرکزی مشمول طرح ملی برق امید هستند.

به گفته وی ارتقای سطح خدمات، سرویس دهی مطلوب‌تر و افزایش رضایتمندی مشترکین از اولویت‌های کاری شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی است.