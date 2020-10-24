به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جعفری در جلسه شورای اسلامی استان زنجان با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های آب‌بر، طرح جامع این شهر است، افزود: تا به امروز اقداماتی در راستای بازنگری این طرح انجام شده است اما معتقدیم این بازنگری‌ها باید در کم‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه کارهای زیادی در حوزه عمرانی شهرستان طارم انجام شده است، تصریح کرد: با این وجود باز هم شاهد مشکلاتی در این حوزه هستیم، هر چند مسئولان استان همواره نسبت به این شهرستان نگاه ویژه‌ای داشته‌اند.

عضو شورای شهر آب‌بر با بیان اینکه بحث ورودی استان زنجان از سمت گیلان (گیلوان به منجیل) نه تنها زیبنده استان و شهرستان، بلکه زیبنده یک دهستان نیست، ادامه داد: سال‌ها این موضوع مطرح شد اما نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفت، بلکه امروز به یک نقطه حادثه‌خیز تبدیل شده است. این موضوع نه تنها به عنوان یکی از اولویت‌های این شهرستان، بلکه باید به عنوان یکی از اولویت‌های استان باشد.

نماینده شورای استان در شورای عالی استان‌ها با یادآوری اینکه آب‌بر جزو مناطقی است که در مسیر سیل قرار گرفته و تا به امروز نیز هزینه‌های زیادی در این زمینه صرف شده است، اظهار کرد: امسال اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داد و آبخیزداری هزینه‌های قابل توجهی در این زمینه کرد.

جعفری خاطرنشان کرد: همچنین مدیریت بحران استانداری زنجان اعتباری را برای احداث یک پل در انتهای بلوار ناصر خسرو این شهر تقبل کرد که مبلغ آن ۵۰ میلیون تومان بود، این در حالی است که هزینه رفع این مشکل نیاز به اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی دارد.

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